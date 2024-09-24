Elazığ TSO'dan İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elazığ TSO'dan İstişare Toplantısı

Elazığ TSO\'dan İstişare Toplantısı

Başkan Alan, Elazığ'ın iş dünyasının sorunlarını TOBB ve Bakanlığa ilettiklerini duyurdu.

24.09.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Gerçekleştirdiğimiz toplantıda ilimizin sorun ve taleplerimizi ilettik. Başkan Hisarcıklıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a ilimiz iş dünyasının sorunlarının çözümüne gösterdikleri ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Başkan Alan toplantı sonrasında acıkmalarda bulundu.

Başkan Alan, "TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının sorun ve problemlerinin bakanlarımıza aktarılması ve çözümler üretilmesi noktasında gayretli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen istişare toplantısına, kadın girişimci olarak ilimizde bir başarı hikayesi yazan özel eğitim kurumu işletmeciliği ile birlikte yapı kimyasalları ve boya çeşitleri firma sahibi Oya Düşmez ve eşi Emre Düşmez ile birlikte katılım sağladık. Toplantı sonunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Elazığlı iş insanlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda ilimizin sorun ve taleplerimizi ilettik. Başkan Hisarcıklıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a ilimiz iş dünyasının sorunlarının çözümüne gösterdikleri ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturdukları Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile birçok yeni işletmenin faaliyete geçtiğini dile getiren Alan, "Kadın ve Genç Girişimciler kurullarımızın gayretli çalışmalarıyla bir çok iş kolunda yeni işletmelerimiz faaliyete başladı. Her biri çok önemli başarılar elde ediyor ve hem istihdama hem de üretime önemli katkı sağlıyorlar. Kendilerini gerçekleştirdikleri bu başarılarından dolayı tebrik ediyor ve muvaffakiyetler diliyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, İş Dünyası, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO'dan İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
22:50 Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 17:13:32. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ TSO'dan İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement