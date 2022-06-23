Elbistan'da 4,6 milyon liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı - Son Dakika
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Elbistan'da 4,6 milyon liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı

23.06.2022 09:46
Elbistan'da 4,6 milyon liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde basınçlı sulama sistemleri desteği çerçevesinde 84 çiftçinin hak kazandığı 4 milyon 667 bin liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde basınçlı sulama sistemleri desteği çerçevesinde 84 çiftçinin hak kazandığı 4 milyon 667 bin liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Basınçlı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi projesinde Elbistan'da toplam 84 çiftçi hibe desteği kazanmıştı. Elbistanlı çiftçiler, 9 milyon 334 bin TL yatırım bedelli sulama projeleri için 4 milyon 667 bin TL hibe alma hakkını elde etti. Basınçlı Sulama Sistemleri Desteği'nde aslan payı güneş enerjili sulama sistemlerinin oldu. İlçede hibe desteği alan 84 projenin 57'si, güneş enerjili sulama sistemlerinden oluştu. Bu projelere verilen hibe desteği ise 3 milyon 606 bin lira olarak gerçekleşti. 27 adet diğer sulama projelerine ise 1 milyon 160 bin lira hibe desteği verildi.

Toplam 4 milyon 667 bin lira değerindeki projelerle ilgili olarak toplu sözleşme töreni düzenlendi. Elbistan Ziraat Odası'ndaki sözleşme törenine Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile çiftçiler katıldı.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, modern sulama tekniklerinin çiftçiler açısından değerinin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

İl genelinde hibe almaya hak kazanan 295 projeden 84'ünün Elbistanlı çiftçiler ve üreticiler tarafından hazırlandığını kaydeden Çitil, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemleri gibi projelerin desteklendiğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elbistan'da 4,6 milyon liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elbistan'da 4,6 milyon liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı - Son Dakika
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