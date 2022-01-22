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ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı - Son Dakika

ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı

22.01.2022 15:16
ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili sorulara internet sitesi üzerinden cevap verdi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili sorulara internet sitesi üzerinden cevap verdi.

Dernekten yapılan açıklamada, ELDER'in, son dönemde sıkça sorulan "Kademeli tarife nedir?, Günlük ortalama tüketim nasıl hesaplanır?, Kademeli tarifeden çıkma hakkı var mı?, Abone grubu nasıl öğrenilir?" gibi soruların yanıtlarını "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında internet sitesinde paylaştığı belirtildi.

Kademeli elektrik tarifesinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 31 Aralık 2021 tarihli kararıyla, 1 Ocak 2022 itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda bulunan tüm tüketiciler için geçerli olduğu ifade edildi.

Kademeli elektrik tarifesinin, mesken tek zamanlı alçak gerilim abonelerinin tükettiği elektriğin bedelinin, iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfı olduğu belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu tarifeye göre günlük 5 kilovatsaat ve altında olan tüketimler düşük kademeli, bu miktarın üzerindeki tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır. Kademeli elektrik tarifesi, sadece mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunu kapsamaktadır. Mesken alçak gerilim çok zamanlı, mesken orta gerilim, ticarethane, tarımsal sulama veya sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulaması bulunmamaktadır. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve 3'er aylık dönemlerde geçerli olmak üzere kamuoyuyla paylaşmaktadır."

Bu yıl için kademeli elektrik tarifesi sınırının günlük 5 kilovatsaat olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Günlük 5 kilovatsaat sınır değerinin okuma periyoduna esas gün sayısıyla çarpılmasıyla dönemsel düşük kademeli tüketim ve yüksek kademeli tüketim miktarları belirlenir. Abonelerin tüketim miktarları baz alınarak hesaplama yapılan bu tarifede, günlük ortalama 5 kilovatsaate kadar olan tüketimler birinci kademe olan Düşük Tüketimli Kademe'den, bu limitin üzerinde kalan tüketimler ise ikinci kademe olan Yüksek Tüketimli Kademe'den hesaplanarak faturalandırılmaktadır. İki tüketimin toplamına, dağıtım bedeli ve mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam fatura oluşturulur." ifadeleri kullanıldı.

1 Ocak öncesine ait dönem için elektrik faturalarına herhangi bir fark yansıtılmadığı vurgulandı.

Kademeli elektrik tarifesinin 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi sonucunda faturalardaki tüketimlerin her koşulda kademeli olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kademeli tarife hesaplamasında günlük ortalama tüketim miktarı baz alındığından okuma gün sayısından bağımsız faturalama yapılmaktadır. Örneğin faturada gün sayısı 28 ise toplam tüketim 28'e, 32 gün ise toplam tüketim 32'ye bölünerek ortalama günlük tüketim miktarı hesaplanmaktadır. Mesken alçak gerilim abonelerinin tek zamanlı tarifeden çok zamanlı tarifeye geçiş yapması durumunda kademeli tarife uygulaması sona erer. Çok zamanlı tarifede elektrik tüketimi, günün 3 ayrı zaman diliminde 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle tüketim zamanlarınızı dikkate alarak değerlendirmenizi tavsiye ederiz."

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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Türkiye, Aralık, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ELDER 'kademeli elektrik tarifesi' ile ilgili soruları yanıtladı - Son Dakika Ekonomi


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