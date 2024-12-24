Electrip Global'de CEO Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Electrip Global'de CEO Değişikliği

İnanç Salman, Electrip Global CEO'su olarak 1 Ocak'ta görevi devralacak.

24.12.2024 12:16
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Zorlu Enerji ve Wrenhouse ortaklığıyla kurulan Electrip Global firmasında üst yöneticilik (CEO) görevini 1 Ocak itibarıyla İnanç Salman devralacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Electrip Global'de yeni yıl başlarken üst düzey bir yönetim değişikliği gerçekleşiyor.

Zorlu Enerji ve Wrenhouse ortaklığıyla kurulan Electrip Global'in elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği alanında Türkiye'de Zes, Avrupa'da ise "electrip" markalarının CEO'luk görevini 20 yıllık sektör deneyimine sahip İnanç Salman devralacak.

Electrip Global'in güneş enerjisi alanındaki iştiraki ZES Solar'ın yeni CEO'su ise yurtiçi ve yurtdışında başarılı işlere imza atan deneyimli isim Evren Evcit olacak.

2022'de kurulan Electrip Global, Zes ile Türkiye'de elektrikli mobilitede öncü şarj operatörü olarak hizmet verirken, Zes Solar markası ile de Türkiye ve yurtdışında panel ve inverter distribütörlüğü ile üretimi konusunda üstün teknolojinin yanı sıra güvenilir ürün sunma hedefiyle global firmalarla iş birlikleri kuruyor.

İleriye dönük depolama çözümlerini de bünyesinde toplayan Electrip Global, Avrupa'da İtalya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ ve Polonya'da "electrip" markası altında aynı hizmetleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Electrip Global Yönetim Kurulu Başkanı Nicolas de Sanctis, şunları kaydetti:

"2022'da şirketimizin temellerini birlikte attığımız ve markamızın global arenada bilinirliğini artıran çalışmalara liderlik eden İ. Sinan Ak'a mobilite alanındaki bütüncül yaklaşımı ile şirketimize kattığı yenilikçi vizyon için gönülden teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar aynı yönetim altında şekillendirdiğimiz operasyonlarımıza daha fazla odaklanmak ve hedeflenen büyümeyi sağlamak amacıyla iki alanı uzman yöneticilerimize devrediyoruz. Görevi kendisinden devralan İnanç Salman'ın ve Evren Evcit'in de stratejik hedeflerimize giden yolda global birer lider olacağından eminiz. Son yapılan yönetim kurulunda Sayın Salman'a ve Evcit'e olan güvenimiz ve inancımızla bu iki önemli alanda CEO'luk görevlerini kendilerine teslim etmiş bulunuyoruz. Başarıları daim olsun."

Zorlu Grubu'na 2004'te katılan ve yaklaşık 20 yıllık sürede İnsan Kaynakları, Enerji, Ticaret ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Zorlu Enerji Ticaret Direktörü, Ticaret Genel Müdürü olarak çalışan Salman, 2022'den beri Electrip Global Genel Müdürü görevini yürütüyordu.

Anel Enerji, First Solar, Zorlu Enerji'de çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Evcit ise 1 Ocak'tan bu yana Zes Solar Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

Zorlu Enerji, Enerji, Evren, Güneş, CEO, Son Dakika

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