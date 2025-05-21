Elektrik Dağıtımı ve Orman Yangınları

Orman içinde veya yakınından geçen enerji nakil hatları, trafo ve diğer elektrik dağıtım teçhizatlarının düzenli bakımı ile elektrik kaynaklı yangınlar büyük ölçüde önlenebilecek.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz mevsiminde artan yangın riskine karşı, enerji nakil hatlarına temas eden bitki örtüsünün temizlenmesi ve tüm tesisatın yangına sebep olabilecek unsurlardan arındırılması için azami hassasiyet gösterilmesi gerekiyor.

TEDAŞ küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisi ile her yıl daha büyük alanları tehdit eden orman yangınlarına karşı hassasiyetini ortaya koyarak, elektrik dağıtım şirketlerinin bu konuda gerekli önlemleri almasına ilişkin önemli bir yazı gönderdi.

Bu kapsamda, orman yangınlarının yol açtığı büyük çaplı zararların en aza indirilmesi için elektrik dağıtım tesislerinin bakım ve kontrollerinin titizlikle yapılması gerekiyor.

Ayrıca ormanların içerisinden veya yakınından geçen enerji nakil hatları, trafo ve diğer dağıtım teçhizatlarının düzenli bakımının, elektrik kaynaklı yangınların büyük ölçüde önlenebileceği belirtiliyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin, Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan taahhütleri eksiksiz yerine getirmesi ve Orman Bölge Müdürlükleri ile koordineli çalışılması önem arz ediyor.???????