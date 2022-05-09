Elektrik üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 5,6 arttı - Son Dakika
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Elektrik üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 5,6 arttı

09.05.2022 13:49
Elektrik üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 5,6 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artışla 24 milyon 920 bin 244 megavatsaat oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artışla 24 milyon 920 bin 244 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 22,6'sı doğal gaz santralleri, yüzde 20,8'i ithal kömür santralleri, yüzde 20,2'si hidroelektrik santralleri, yüzde 14,9'u linyit santralleri ve yüzde 10,6'sı rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, motorin, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Böylece lisanslı elektrik üretimi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artışla 24 milyon 920 bin 244 megavatsaate ulaştı.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 11,3 artarak 21 milyon 238 bin 732 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 42,7'si sanayi, yüzde 25,9'u mesken ve yüzde 24,1'i ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 5,1, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,3 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 47 milyon 465 bin 328'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 9,7, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,5, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,8 artarak 92 bin 242 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,4'ü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,2'si barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,5'i rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

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LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 4,6 arttı LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 4,6 arttı Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 0,6 arttı Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 0,6 arttı

Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 5,6 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 5,6 arttı - Son Dakika
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