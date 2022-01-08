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Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu - Son Dakika

Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu

08.01.2022 15:43

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, katıldığı canlı yayında elektrik ve benzin zamlarına ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı. HaberTürk ekranlarında Türkiye'deki kullanıcılara benzinin daha ucuza satıldığını söyleyen ve Avrupa ülkeleri ile kıyaslama yapan profesöre, sunucu ve diğer konuklar da itiraz etti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

HaberTürk ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programına katılan akademisyen yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, son zamanlardaki yapılan zamlara ve enflasyona ilişkin yorumlarıyla gündem oldu.

TÜRKİYE'DE BENZİNİN DAHA UCUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırarak Türkiye'deki kullanıcılara benzinin daha ucuza satıldığını ve vatandaşa benzin konusunda Avrupa ülkelerinden daha az maliyet bindiğini söyledi. Profesör, "Hollanda'da 1 litre benzin 1.96 euroya çıkmış, İspanya'da 1.48 euro, Almanya'da 1.66 euro, Türkiye'de 0.89 euro" dedi.

DİĞER KONUKLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözler üzerine başta programın moderatörü Hülya Hökenek olmak üzere programın diğer konukları olan İYİ Partili Ümit Dikbayır, hükümete yakınlığıyla bilinen Cem Küçük ve Nagehan Alçıyı da şaşırttı. Konuklar, böyle bir kıyasın doğu olmadığını belirterek, Hacısalihoğlu'nun tezine "Paraları daha değerli, TL'nin 15 katı. Onlar kendi paralarıyla alım yapıyorlar" ifadeleri ile karşı çıktı.

Bunun üzerine Hacısalihoğlu, "İstatistikte her şey kıyaslanabilir" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (9)
  • Murat Karaagac: Ben 57 Yasinda emekli bir TC vatandaşıyım sizin gibi yandaşlara ve buna sayın cumhur baskanida dahil olmak üzere istediğiniz kanalda bir birimize saygı çerçevesinde kimse kimsenin lafını bölmeden bana göre pişkinlik size göre nedir bilemem yapmadan gerçekçi olarak kapalı gözlükle değil şeffaf ve dürüst olarak herturlu tartıştım ergene kondan balyozdan 15 temmuzdan seyyar mahkemelerden mektuplardan ekonomi den ne varsa hepsinden Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hollanda, İspanya, Türkiye, Benzin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu - Son Dakika
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