Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu

HaberTürk ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programına katılan akademisyen yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, son zamanlardaki yapılan zamlara ve enflasyona ilişkin yorumlarıyla gündem oldu.

TÜRKİYE'DE BENZİNİN DAHA UCUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırarak Türkiye'deki kullanıcılara benzinin daha ucuza satıldığını ve vatandaşa benzin konusunda Avrupa ülkelerinden daha az maliyet bindiğini söyledi. Profesör, "Hollanda'da 1 litre benzin 1.96 euroya çıkmış, İspanya'da 1.48 euro, Almanya'da 1.66 euro, Türkiye'de 0.89 euro" dedi.

DİĞER KONUKLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözler üzerine başta programın moderatörü Hülya Hökenek olmak üzere programın diğer konukları olan İYİ Partili Ümit Dikbayır, hükümete yakınlığıyla bilinen Cem Küçük ve Nagehan Alçıyı da şaşırttı. Konuklar, böyle bir kıyasın doğu olmadığını belirterek, Hacısalihoğlu'nun tezine "Paraları daha değerli, TL'nin 15 katı. Onlar kendi paralarıyla alım yapıyorlar" ifadeleri ile karşı çıktı.

Bunun üzerine Hacısalihoğlu, "İstatistikte her şey kıyaslanabilir" şeklinde konuştu.