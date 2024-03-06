Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Ankara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı SEDEP programı çerçevesinde desteklenen ve Otomotiv Mühendisliği Derneği tarafından OSTİM Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülen Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı.

Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi, elektrikli araç bakımı konusunda uzmanlaşmış bireylerin yetiştirilmesi ve sektördeki nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla hayata geçirildi. Proje ile elektrikli araçların bakımı ve onarımı konusunda katılımcıların teorik bilgisini artırmak ve pratik becerilerini geliştirmek için interaktif bir simülatör kullanılması hedeflendi. Projede her katılımcıya 13 ders saati olmak üzere 55 grupta 555 kişiye toplamda 715 saat ders verildi. Proje kapsamında eğitim alan katılımcılar geniş bir kitleden seçildi. Otomotiv sektöründe çalışan mühendisler, teknisyenler ve öğrencilerin yanı sıra, elektrikli araç bakımı konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler de programa katıldı. Bu çeşitlilik eğitimin geniş bir katılımcı perspektifine ulaşmasını sağlarken, eğitimlerle katılımcıların elektrikli araç bakımı konusundaki bilgi düzeyi önemli ölçüde arttı. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra interaktif simülasyonlar sayesinde pratik becerilerini de geliştirdi.

Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi, elektrikli araç teknolojisinin giderek yaygınlaştığı günümüzde sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli bir katkı sağladı. Proje, katılımcılara teorik ve pratik bilgileri etkili bir şekilde sunarak, sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmeye yönelik başarılı bir adım oldu.

Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı. Toplantıya Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Müldür, OSTİM Teknik Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Dr. Öğr. Üyesi Turan Şişman, OSTİM Teknik Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi PGYO Koordinatörü Öğr. Gör Gökhan Topal, Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nida Birgül ve proje ekibi katıldı. - ANKARA