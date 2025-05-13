Elektrikli Uçan Araba Testleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikli Uçan Araba Testleri Başladı

Elektrikli Uçan Araba Testleri Başladı

AirCar, İstanbul'da 2024'te elektrikli uçan aracıyla havada olacak. Yüzde 85 yerlilik hedefleniyor.

13.05.2025 13:52
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Türkiye'de geliştirilen "iki kişilik elektrikli uçan araba"nın ilk insanlı testini başarıyla gerçekleştiren AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş'nin kurucusu Eray Altunbozar, yüzde 85 yerlilik oranına ulaşan aracı gelecek yılın sonuna kadar İstanbul semalarında uçurmayı hedeflediklerini söyledi.

Altunbozar, AA muhabirine, 2017'de yapay zeka teknolojileri, batarya ve kompozit malzemeler üzerine çalışmalara başladıklarını ve son 5 yıldır ciddi ilerlemeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracıyla ilgili çalışmalara başladıklarında dünya genelinde bu alanda 6 firmanın faaliyeti bulunduğunu belirten Altunbozar, "Bugün geldiğimiz noktada yine ilk 5'teyiz diyebiliriz. Bulunduğumuz noktadan memnunuz. İnsanlı testlere başladık. Çalışmalarımız da devam edecek. Sistemi daha da güvenli yapmak için çalışmalar devam edecek." dedi.

"Biz elimizden geleni yapıyoruz. Planlamamız iki yıl içerisinde aracımızı İstanbul semalarında uçurmak." diyen Altunbozar, İstanbul'da yoğunluk yaşanan bir bölgede Aircar kullanıcısının 60 kilometrelik mesafeyi yarım saatte katedebileceğini söyledi.

Altunbozar, otomobille gidildiğinde bu mesafeyi geçmenin yerine göre 4 saate kadar çıkabildiğine işaret ederek, "Kısa hatlarda, trafiğin çok olduğu birkaç kilometrelik alanda kişi Aircar'a binip kısa süre içerisinde istediği noktaya gidebilecek. İstanbul'u yaşanabilir hale getirebilecek bir teknoloji olacak. Çok kolay görünüyor olabilir ama gerçekten öyle değil. Kullandığımız teknolojide dünyanın en iyileri bazen yetmiyor, kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz. Uçan araba en zor, ileri ve dünyayı değiştirecek teknolojilerden biri." diye konuştu.

Aircar'ın 350 kilogram ağırlığında olduğunu ve 40 kilovatlık batarya bulunduğunu dile getiren Altunbozar, otomobillerde bu bataryanın 1500 kilogram ağırlıkta kullanıldığını kaydetti.

Altunbozar, araçlarında daha hafif ve yüksek kapasiteli bataryalar da kullandıklarını, kendi geliştirdikleri yazılımların olduğunu ve donanımları da geliştirmeye başladıklarını kaydetti.

"İlerleyen aylarda ön satışı başlatacağız"

Altunbozar, Aircar'ın ucuz olması gerektiğini ve bundan dolayı iki kişilik helikoptere göre yarı bütçeyi hedeflediklerini aktararak, "Otonom sistemler şu anda pilotlu olmayı şart koşsa da biz otonom sistemlerin çalışmasını en başından beri yapıyoruz. İki otomobil park edebiliyorsa, biz orada iniş kalkış yapabiliyoruz. Bunu da çok noktasal yapıyoruz. Mümkün oldukça iz düşümümüzü küçük tutuyoruz ki şehir yapılanmasına organik şekilde karışalım." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket kurulduğundan bu yana yurt dışından birçok distribütörlük ve ürün isteyen firmalardan teklif aldıklarını belirten Altunbozar, ilerleyen aylarda ön satışı başlatacaklarını, böylelikle hem yurt içinde hem de yurt dışında talebi biraz daha anlamlandıracaklarını anlattı.

Altunbozar, üç ürün grubu üzerinde çalıştıklarına değinerek, "İki kişilik aracımızın piyasaya çıkmasının 2026 yılının sonunu bulacağını öngörüyoruz. Tek kişilik ve bir de kargo dron modelimiz var. Kargo dronumuzu arama kurtarma, lojistik, yangın söndürme gibi alanlarda kullanacağız. Tek kişilik aracımızın özelliği de eğitim, eğlence alanında olacak. Önümüzdeki dönemde bu 3 ürünün özellikle kargo dron ile tek kişilik aracımızı bu yıl içerisinde, iki kişilik modeli de önümüzdeki yılın sonuna doğru çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tasarımı, koltukları, bataryaların paketlenmesini, yazılımın çok büyük kısmını, pervaneleri, prototip motoru ve donanımı kendi atölyelerinde yaptıklarını vurgulayan Altunbozar, "Böyle saydığımızda yüzde 85'leri görüyoruz. İlerleyen dönemde motor ve motor sürücüsünü de yerli olarak yapmak istiyoruz. Araç bataryası için sadece işbirlikleri yapmak için görüşüyoruz." dedi.

Altunbozar, şehirdeki ulaşımın alçak hava irtifasını kendi araçlarıyla güçlendirmek istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hava alanında, şehrin bir ucundan diğer ucuna, hava ambulansı ve itfaiyesi gibi ulaşımlarda da halka hizmet edecek alanlarda kullanılabilecek. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a arabayla gitmeye çalışsanız 1 saat sürecek. Aircar ile 1 dakikada gideceksiniz yani şehrin içerisinde ulaşım havadan olacak gibi duruyor. Aircar olarak bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak ileride bu teknolojinin net ithalatçısı olacağız. Günü kaybetmeden çalışmalarımızı hızlandırmak ve ülkemize de bu teknolojiyi kazandırmak istiyoruz. Bu konuda iddialıyız. Fiziksel olarak bir aracı uçurduğunuzda işin yüzde 90'ı bitmiş oluyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli Uçan Araba Testleri Başladı - Son Dakika

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