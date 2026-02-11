Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler - Son Dakika
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler

Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
11.02.2026 08:46
Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin sinyalini verdi. Karakaş, hükümetin "maaş odaklı" modelden "gelir ve ihtiyaç odaklı" yeni bir modele geçmeye hazırlandığını belirtti. Bu durumda, kök aylığına göre bir süre 20 bin TL maaş alan emekliler sıfır zam ile karşı karşıya kalabilecek.

2019'da 800 bin kişi emekli aylığı alırken bugün bu sayı 5 milyon kişiye ulaştı. Primini yüksekten yatıranlara herhangi bir iyileştirme yapılmaması dolayısıyla aradaki makasın kapanıyor olması emeklilerin tepkisine neden oluyor. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik yapılabileceğinin sinyalini verdi. Karakaş, hükümetin "maaş odaklı" modelden "gelir ve ihtiyaç odaklı" yeni bir sisteme geçmeye hazırlandığını yazdı.

5 AŞAMALI YENİ MODEL MASADA

Henüz somut bir taslak bulunmadığını ancak beş aşamalı bir sistem üzerinde durulduğunu ifade eden Karakaş, modelin ana hatlarını şöyle sıraladı:

DAĞINIK YARDIMLAR TEK SİSTEMDE TOPLANACAK

Belediyeler, vakıflar ve bakanlıklar tarafından ayrı ayrı yapılan yardımlar tek bir sosyal yardım haritasında toplanacak. Böylece kimin hangi desteği aldığı şeffaf şekilde görülecek.

MAAŞ DEĞİL HANE GELİRİ ESAS ALINACAK

Sadece emekli maaşına bakılmayacak; haneye giren toplam gelir ve yaşam standardı dikkate alınacak. Örneğin 12 bin 500 TL maaş alıp üç evi olan bir emekliyle, aynı maaşı alıp kirada yaşayan ve tek geliri bu olan emekli aynı kapsamda değerlendirilmeyecek.

SGK VE AİLE BAKANLIĞI VERİLERİ BİRLEŞECEK

Maaş sistemi ile sosyal yardım sistemi entegre edilecek. Sistem otomatik olarak gelir sınırının altında kalanları belirleyip bütçeden destek aktaracak.

NAKİT DESTEK DÖNEMİ

Kömür ya da gıda kolisi yerine yardımların büyük bölümü karta yüklenen nakit desteğe dönüşecek. Emekli, ihtiyacını kendi belirleyecek.

YAŞAM MALİYETİNE GÖRE TAMAMLAMA

En düşük emekli maaşı ile yaşanılan şehirdeki yaşam maliyeti arasındaki fark hesaplanacak. Büyükşehirlerde kira desteği, fatura yardımı ve sosyal konut projeleri gündeme gelecek.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR NEYLE KARŞILAŞACAK?

Karakaş, 2026 Temmuz'dan itibaren tartışmanın "kök maaş" yerine "hane geliri yaşam sınırının altında mı?" sorusuna evrileceğini belirtti. Bu çerçevede halen 20 bin TL taban maaş alan ancak kök maaşı 11-13 bin TL seviyesinde olan emeklilerin uzun süre sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Enflasyon farkı 20 bin TL'yi aşana kadar bu kesimin taban maaşla devam edeceğini vurguladı.

Ancak kirada oturma, hanede başka gelir bulunmaması ve çocuk sayısı gibi kriterler doğrultusunda ek destek sağlanabileceğini kaydetti.

ÖRNEK SENARYO: ALİ VE VELİ

Karakaş'ın aktardığı senaryoya göre:

Kök maaşı 11 bin TL olan ve kirada yaşayan, evde başka geliri bulunmayan Emekli Ali, gelir eşiğinin altında kalırsa kira ve yakıt desteğiyle geliri 22-28 bin TL seviyesine tamamlanabilecek.

Aynı kök maaşa sahip ancak kendi evinde oturan ve eşinin de 16 bin TL emekli maaşı bulunan Emekli Veli ise hane geliri yüksek sayılacağı için yalnızca mevcut 20 bin TL taban maaşı almaya devam edecek. Karakaş, hükümetin temel kriterinin "hanedeki kişi başına düşen gelir" olacağını belirtti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Adamın Biri Adamın Biri:
    Emeklilik kazanılmış bir haktır. Sadakamı veriliyorda kişinin diğer gelirlerine bakılıp maaş ı ona göre düzenleniyor. 94 5 Yanıtla
  • 1234 1234:
    3600 .5500 günden emekli olanla 9000 bin günden emekli olan ayni maaşı almamali ki adalet olsun 74 1 Yanıtla
  • Doğan Avcı Doğan Avcı:
    Saçma bir uygulama olur. İnsan para biriktirmiş almış 2 veya 3 ev kiralarını alıyor. Ama sen kira alıyorsun diye emekli maaşın düşük olacak. Ülkede emekli olup milletvekiliği yapan kişiler var ve emekli maaşları da yüksek. bence önce onların maaşlarını bakmak lazım. 55 1 Yanıtla
  • 240577 240577:
    o zaman zenginlere hiç maaş vermeyin senin gelirin iyi diye böyle saçmalıkmı olur. 26 0 Yanıtla
  • 240577 240577:
    saçma sapan uygulama ben çalışmışım kazanmışım ev sahibi olmuşum.adam yıllarca yan gelip yatmış daha fazla alacak bana ne kardeşim 25 1 Yanıtla
