Emekli ve memurların beklediği haber geldi! Zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu açıklamasının ardından, tüm gözler emekli maaşlarına yapılacak zamlara kilitlenmişti. Erdoğan, en düşük emekli maaşlarının 2 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Zamların ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe gireceği de merak ediliyordu. Buna göre bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan zam düzenlemesi, önümüzdeki haftalarda hesaplara yansıyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile emeklilere en düşük aylık ödemesi de 2 bin 500 liraya yükselti, memurlara ve memur emeklilerine ise 2.5 puanlık ilave zam yapıldı.

MEMURLAR YÜZDE 31 ZAM ALDI

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlandı. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA HESAPLARA YANSIYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren ek zam, 1 Ocak 2022 itibarı ile geçerli olacağı için bir kayıp olmayacak. İlave artış nedeniyle oluşacak fark, düzenlemenin bugün yasalaşmasının ardından önümüzdeki haftalarda hesaplara yansıyacak.

NE ZAMAN YATIRILACAĞINI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Ek zam ödemelerinin Şubat ayı maaşlarıyla birlikte mi, yoksa Ocak ayı içerisinde belirlenecek günlerde mi hesaplara yatacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre netleşecek.