Üye Girişi
Emekli ve memurların beklediği haber geldi! Zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı - Son Dakika

Emekli ve memurların beklediği haber geldi! Zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı

22.01.2022 00:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan emeklilere ek ödemenin, Resmi Gazete'ye ne zaman yansıyacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Zamlar bugün Resmi Gazete'de yer alırken, yeni maaşların önümüzdeki haftalarda hesaplara yatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu açıklamasının ardından, tüm gözler emekli maaşlarına yapılacak zamlara kilitlenmişti. Erdoğan, en düşük emekli maaşlarının 2 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Zamların ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe gireceği de merak ediliyordu. Buna göre bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan zam düzenlemesi, önümüzdeki haftalarda hesaplara yansıyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile emeklilere en düşük aylık ödemesi de 2 bin 500 liraya yükselti, memurlara ve memur emeklilerine ise 2.5 puanlık ilave zam yapıldı.

MEMURLAR YÜZDE 31 ZAM ALDI

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlandı. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA HESAPLARA YANSIYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren ek zam, 1 Ocak 2022 itibarı ile geçerli olacağı için bir kayıp olmayacak. İlave artış nedeniyle oluşacak fark, düzenlemenin bugün yasalaşmasının ardından önümüzdeki haftalarda hesaplara yansıyacak.

NE ZAMAN YATIRILACAĞINI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Ek zam ödemelerinin Şubat ayı maaşlarıyla birlikte mi, yoksa Ocak ayı içerisinde belirlenecek günlerde mi hesaplara yatacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre netleşecek.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Gazete, Emekli, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli ve memurların beklediği haber geldi! Zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı - Son Dakika Ekonomi


O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
07:23
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
00:33 OHAL Komisyonu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı
00:29 Emekli ve memurların beklediği haber geldi! Zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı
00:20 El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele, Türkçe'yi sevdi! Bu kez Cem Yılmaz esprisiyle gündemde
00:06 Acı içindeki seslere koşan adam, karı kazınca donmak üzere olan tilkiyi buldu
00:03 Kulisleri hareketlendiren görüşmede ne konuşuldu? Davutoğlu'ndan ittifak mesajı: Alternatifleri konuştuk
23:41 Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi
23:27 Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!
23:27 Köydeki koyun sürüsüne dalan kurt, kuzuyu alıp kaçtı
23:08 KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi?
22:51 Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik videosunu ti'ye aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 07:38:32. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli ve memurların beklediği haber geldi! Zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement