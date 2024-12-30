Emekli Zam Oranı Beklentileri

Ekonomi

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilere yapılacak zam oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli ücretinin en fazla 15 bin lira olabileceğini açıkladı.

Yeni yıla yaklaşırken milyonlarca emekli, ocak ayında açıklanacak maaş zamlarını merakla bekliyor. Ocak ve temmuz dönemleri olmak üzere yılda 2 kere zam yapılan emekli maaşlarında gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Aralık'ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabii olan emeklilerin zam oranları ise 3 Aralık'ta açıklanacak enflasyon farkıyla belirlenecek. Bu çerçevede Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilere yapılacak zam oranlarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi.

Karakaş, enflasyon farklarının belirlenmesinin ardından yeni yılda emeklilerin zamlı aylıklarını alacaklarını belirterek, 5 aylık enflasyon farkının yüzde 14,57 olduğunu hatırlatarak, emeklilerin bu zam oranını şimdiden garantilediğini aktardı.

"Yüzde 16 ile 17 arasında zam olması bekleniyor"

Merkez Bankası'nın en son beklenti anketlerine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 45,28 oranında olduğunu da söyleyen Karakaş, "Temmuz zammı açıklanırken, haziran ayı enflasyonu beklentilerin çok altında geldi. Şu anda da benim tahminim ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında olacağını öngörüyorum. Buna göre benim yapmış olduğum analize göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az yüzde 16 oranında, en fazla yüzde 17 oranında bir güncelleme olması söz konusu. Dolayısıyla bu oran ortalama olarak yüzde 16,30 gibi bir rakamdan söz edebiliriz. Yüzde 17'yi geçmesini düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Refah payına ilişkin de konuşan Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 16 ve yüzde 17 arasında enflasyondan kaynaklanan güncelleme dışında bir refah payı verilmesini öngörmediğini de kaydetti.

"12 bin 500 liralık taban maaş maksimum 15 bini bulabilir"

Karakaş, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da artacağının gündemde olduğunu dile getirerek, "Şimdi tekrarlamakta fayda var, asgari ücret beklentilerin altında gerçekleşti. Aslında bu bütün emekler için de bir emaredir. Refah payının verilmesiyle ilgili yine taban maaşını ne kadar yükseltileceğiyle ilgili bir emaredir. 12 bin 500 liralık taban maaş maksimum 15 bini bulabilir. Ancak benim tahminim 13 bin 500 lira ile 14 bin lira olmasını öngörüyoruz ve yapılacak olan güncellemeye baktığımız zaman aslında bir zam olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü enflasyondaki güncellemeyi baz alıyoruz ve sıfır zam söz konusu. Çünkü zaten enflasyon rakamını göze aldık. Enflasyon rakamlarının üzerinde bir refah payı verilmesi halinde o zaman gerçek bir zamdan bahsedebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Taban ücreti uygulamasıyla 3600 prim günü ile emekli olanlarla 9000 gün prim ödemiş olanların aynı ücreti aldıklarını aktaran Karakaş, zam oranlarının gelecek dönemlerde prim günlerine göre hesap edilerek yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. - ANKARA