Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız

Açıklamada temel ihtiyaç ürünlerine, faturalara ve kiralara astronomik zamlar yapıldığı hatırlatıldı. Tüm Emekli-Sen Antalya İl Başkanı Mustafa Ayar, bir emeklinin ikramiyesiyle artık ev alamadığını ikramiyenin sadece bir evin banyosunu ve mutfağını yaptırmaya yettiğini söyledi.

"BU YIL DOĞALGAZI KULLANAMAYACAĞIZ"

Başkan Aydın, yaşam pahalılığını ise şöyle anlattı:

"Benzin, motorin, LPG'ye gelen zamlardan sonra ulaşım da çok pahalı oldu. Bu yıl doğalgazı zaten kullanamayacağız. Battaniyelere sarılarak oturacağız. Okul masrafları ve eğitimde özelleştirme de cabası. Haftalarca hastanelerde randevu alamıyoruz. Özel hastanelere gücümüzün yetmesi mümkün değil. Yağdan şekere, ete, süte, peynire, bakliyata, sebze ve meyveye gelen zamlardan dolayı çaresiziz."

"Maaşlar yetmiyor" diyen Aydın, en düşük emekli maaşının 5 bin 200 lira olmasını ve hükümetin Tüm Emekli-Sen'i tanıyarak görüşme yapmasını talep etti.