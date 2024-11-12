Emlak Katılım 2024'te Karını Yüzde 60 Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Katılım 2024'te Karını Yüzde 60 Artırdı

Emlak Katılım, 2024'ün üçüncü çeyreğinde net karını yüzde 60 artırarak 6,7 milyar liraya ulaştı.

12.11.2024 10:16
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Emlak Katılım, 2024'ün üçüncü çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre net karını yüzde 60 artırarak 6,7 milyar liraya ulaştırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, yılın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 artırarak 220 milyar liraya yükselten Banka, toplanan fonlarını da yüzde 40 artırarak 165,5 milyar liraya yükseltti.

Bankanın yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı ise yüzde 92 artışla 136 milyar lira oldu. Kullandırılan fon büyümesi ise yüzde 91 düzeyinde gerçekleşti.

Emlak Katılım, öz kaynak karlılığını istikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda yüzde 68 seviyesinde tamamladı. Takibe dönüşüm oranında yüzde 0,79 gerçekleşmeyle seyrini sektör ortalamasının altında sürdüren Banka, 2024'ün üçüncü çeyreğinde sorunlu alacak yönetimi konusunda da başarılı bir sonuç elde etti. Sermaye yeterlilik oranı ise 19,88 oldu.

Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 6,7 milyar lira net kar sağlayarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

"Milli ekonomiye desteği bu çeyrekte de sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, Emlak Katılım olarak milli ekonomiye desteklerini bu çeyrekte de sürdürdüklerini, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru şekilde yanıt vermek ve verimliliği artırmak için şubeleşmenin yanı sıra dijital yatırımlara önem verdiklerini belirtti.

Gök, "Türkiye'nin önemli katılım finans kurumlarından birisi olarak katma değer üreten işletmelerimizi, KOBİ'lerimizi, çiftçimizi, esnafımızı, sanayicimizi ve girişimcimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım 2024'te Karını Yüzde 60 Artırdı - Son Dakika

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