Emlak Katılım'dan Girişim Destekleme Programı - Son Dakika
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Emlak Katılım'dan Girişim Destekleme Programı

16.03.2022 12:25
Emlak Katılım'dan Girişim Destekleme Programı

Emlak Katılım, gayrimenkul, inşaat, sürdürülebilirlik konularındaki teknoloji odaklı girişimlere girişimcilik yolcularına destek olmak ve girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkıda bulunmak amacıyla Emlak Katılım Pusula Girişim Destekleme Programını hayata geçirdi.

Emlak Katılım, gayrimenkul, inşaat, sürdürülebilirlik konularındaki teknoloji odaklı girişimlere girişimcilik yolcularına destek olmak ve girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkıda bulunmak amacıyla Emlak Katılım Pusula Girişim Destekleme Programını hayata geçirdi.

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, ülkeye ve ekonomiye değer katan tüm alanlarda yeni hizmetler geliştirmeye devam ediyor ve bu kapsamda yeni hizmeti olan Emlak Katılım Pusula ile yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere danışmanlık ve networking gibi imkanlar sağlamanın yanı sıra girişimlerin büyümesi ve ticarileşmesi için ihtiyaç duydukları erken aşama yatırıma ulaşma fırsatı sunuyor.

Emlak Katılım Pusula'nın odağında gayrimenkul varlıkların; işletilmesini, yönetimini, kullanımını veya gayrimenkul varlıklarına ulaşılmasını ve sahip olunmasını kolaylaştıran Gayrimenkul Teknolojileri (Proptech), inşaat sektörünün dijital dönüşümüne hız katacak İnşaat Teknolojileri (Contech), yenilenebilir kaynakların akılcı kullanımı ve yenilenemez kaynakların korunması temalı Sürdürülebilir Çevreci Teknolojiler konularındaki girişimler öncelikli olarak yer alıyor.

Geleneksel finansal hizmetleri ve süreçleri kolaylaştırmayı amaçlayan Finansal Teknoloji (Fintech) girişimleri ile birlikte diğer konularda fikrine güvenen tüm girişimler Pusula Programına başvurabilecek.

Emlak Katılım Pusula'ya yapılan başvurular sonrasında girişimler ön eleme sürecine tabi olacak. Programdan faydalanmaya hak kazanan girişimcilerden ekiplerini ve fikirlerini tanımak adına sunum yapmaları beklenecek.

Bu süreçte girişimciler ekipleri, faaliyet alanı, değer önerisi, pazar potansiyeli, finansal plan gibi birtakım konularda uzman bir ekip tarafından değerlendirilecek. Süreci başarıyla tamamlayan girişimcilere ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı fırsatıyla birlikte fikir ve projelerini jüri önünde anlatacakları sunumla yatırıma ulaşma fırsatı sunulacak.

"Girişimcilik ekosisteminde aktif olarak yer almak kritik öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, "Ekonomimize ve katılım bankacılığının büyüme hedefine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla Emlak Katılım Bankası olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmek adına her alanda yeni hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. Girişimcilik ekosisteminde aktif olarak yer almak bu anlamda kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Pusula adını verdiğimiz girişim destekleme programımız ile gayrimenkul teknolojileri, inşaat teknolojileri ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan teknoloji odaklı fikre sahip, yerel ve küresel rekabet avantajı sağlayacak girişimlere yol gösterecek ve en kırılgan dönemleri olan erken aşamada yatırım fırsatı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akıllı şehir temalı girişimler, kentsel dönüşüm, çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı teknoloji girişimleri, inşaat alt sanayi kollarına dönük teknoloji girişimleri, ithal ikameci ürün ve teknoloji geliştiren tüm girişimcilerin başvurularını beklediklerini aktaran Bayraktar, "Program kapsamında sunduğumuz faydaları artırarak daha fazla girişimcimize hitap edebilmek, bu ekosistemin sürdürülebilir bir şekilde güçlenmesine destek olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Girişimcilik, Gayrimenkul, İnşaat, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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