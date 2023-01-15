Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle yüz binlerce EYT'li soluğu e-ticaret sitelerinde aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emeklilik hakkı tanınacağı açıklamasının ardından, düzenlemeden yararlanmak isteyen yaklaşık 2,5 milyon kişi, yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesini beklemeye başladı.

BORÇLANMA İÇİN NE VARSA SATIŞA ÇIKARTTILAR

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, prim gün veya yıl eksiği olanlar ise bu eksiklerini kapatabilmek için askerlik ve doğum borçlanması yapabilecek. Bu nedenle EYT için askerlik veya doğum borçlanmalarını ödeyecekler arasında, otomobil başta olmak üzere arsa, iş yeri, motosiklet, cep telefonu ve ev aletlerini satılığa çıkaranlar olduğu görüldü.

"EYT NEDENİYLE ACİL SATILIK"

'EYT nedeniyle' ibareli satış ilanlarında 'acil' olduğu da vurgulanırken konut, dükkan ve arsasının yanı sıra cep telefonu veya koşu bandını satılığa çıkaranlar göze çarptı. Emlak ve ürün satışı yapılabilen sitelerde yüzlerce 'EYT nedeniyle satılık' ilanı yer almaya başladı. İlanların çoğunda da 'acil' ibaresi yer aldı.

"450 METREKARELİK ARSAMI SATIYORUM"

Türkiye'nin birçok ilinden ilan veren EYT'lilerden biri, Aydın Yenipazar'da 456 metrekarelik arsasını 320 bin TL'ye satışa çıkardı. İlanda 'EYT'den dolayı 450 metrekarelik arsamı satıyorum' açıklaması yer aldı. Konya Selçuklu'da bir kişi ise 'EYT ödemesinden dolayı satılık cep telefonu dükkanı' şeklinde verdiği ilan ile 60 metrekarelik dükkanını 159 bin TL'ye satışa çıkardı.

2011 MODEL ARACI İÇİN 189 BİN TL

Afyonkarahisar'dan bir EYT'li, 1999 model aracını EYT nedeniyle satılığa çıkardığını belirttiği ilanda, 188 bin TL talep etti. İstanbul'dan bir EYT'li de 2011 model aracı için 189 bin TL istedi. Bir satış sitesinde EYT nedenli 11 emlak, 56 araç, 3 ev aletleri ve 1 tarım makinası ilanı yer aldı.