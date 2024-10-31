Emlak Yönetmeliğinde Değişiklikler - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Yönetmeliğinde Değişiklikler

Emlak Yönetmeliğinde Değişiklikler

Emlak danışmanlarının yeterlilik belgeleri yenilenmeli, kira sözleşmeleri e-Devlet'e taşınıyor.

31.10.2024 10:59
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlak işletmelerine yetki verilebilmesi için istisnalar dışında sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. Belgeler, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli" dedi.

Ülkemizde yetki belgesi almış emlak işletmesi sayısı 70 bini geçerken, gayrimenkul faaliyetlerinde ücretli çalışan sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 124 bin 579 oldu. Emlak işletmeleri için kritik bazı uyarılar paylaşan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlak işletmelerine yetki verilebilmesi için istisnalar dışında sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. Belgeler, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli. Mesleki yeterlilik belgelerinin geçerliliği sona eren sorumlu emlak danışmanlarının belgelerini yenilememesi durumunda ise yetki belgeleri iptal edilecek. Yenileme başvuruları geçerlilik bitiminden altı ay önce başlıyor. Yenilenmeyen belgeler için yeniden sınava girme zorunluluğu bulunuyor" dedi.

"Kira sözleşmeleri e-Devlet'e taşınıyor"

Kira sözleşmelerinin yakın zamanda e-Devlet sistemine taşınacağını da belirten Özelmacıklı "Bu dijital hizmet ile, ev sahibi ve kiracılara kira sözleşmelerini e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli, hızlı ve bürokrasiye gerek kalmadan yapma imkanı sunacak. Kullanıcılar, 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' başlığıyla e-Devlet'e giriş yaparak sözleşmelerini zaman damgalı ve barkodlu bir belge olarak oluşturabilecek ve kiracı tarafından dijital ortamda onaylanabilecek. Böylece belge doğrulama işlemleri kolaylaşırken, fiziksel belge maliyetleri de ortadan kalkacak. Yıl sonuna doğru, emlak danışmanları ve yetkili kişilerin de sisteme dahil olmasıyla hizmetin kapsamı genişletilecek ve emlakçılar da kira sözleşmelerini sistem üzerinden hazırlayıp onaya sunabilecek" diye konuştu.

"EİDS sahte ilanların önüne geçecek"

Son dönemde gerçekleşen birçok yasal düzenlemenin gayrimenkul aracılık faaliyetlerinde önemli değişikliklere neden olduğunu belirten Özelmacıklı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), Ticaret Bakanlığı tarafından, taşınmaz ticaretinde güvenliği artırmak amacıyla geliştirildi. EİDS ile ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılacak; böylece sahte ilanların önüne geçilecek, ilan kirliliği azaltılacak ve yetki belgesiz emlakçılık engellenecek. Sistem, taşınmaz sahibi ya da onun birinci ve ikinci derece yakınları ile yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilen ilanları kapsayacak. EİDS, 15 Eylül 2024'te devreye alındı, 1 Ocak 2025 itibarıyla da zorunlu hale gelecek" ifadelerini kullandı.

"E-posta adresleri güncellenmeli"

EİDS tarafında yapılan geliştirmelerin devam ettiğini de ifade eden Özelmacıklı "Bu kapsamda mal sahiplerinin verdikleri yetkinin takip edilebilmesi için ya da iptallerin bildirimi için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden mail adresi giriş ekranı yapıldı. Emlak işletmeleri en kısa sürede TTBS'ye giriş yaparak, mail adreslerini güncellemeli. Ayrıca girilen ilanlarda içeriklerin doğruluğuna, fiyatların yükseltilmesine dikkat edilmeli. Bu konular Bakanlık tarafından izlenmeye devam ediyor ve idari yaptırımlar uygulanıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

E-Devlet, E-Devlet, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Yönetmeliğinde Değişiklikler - Son Dakika

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