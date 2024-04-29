Emtia Piyasasında Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emtia Piyasasında Belirsizlik Devam Ediyor

Emtia Piyasasında Belirsizlik Devam Ediyor

Emtia piyasasındaki belirsizlik, Fed'in faiz indirimine başlayacağı zamana ilişkin öngörülerin ötelenmesi, küresel ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve iklim olaylarının etkileriyle geçen hafta da devam etti. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını belirtti. Değerli metallerde düşüş eğilimi görülürken, enerji grubunda yükselişler hakim oldu. Bu hafta Fed'in faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin emtia piyasası üzerinde etkili olması bekleniyor.

29.04.2024 11:15
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Emtia piyasasındaki belirsizlik, Fed'in faiz indirimine başlayacağı zamana ilişkin öngörülerin ötelenmesi, küresel ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve iklim olaylarının etkileriyle geçen hafta da devam etti.

Emtia piyasasında geçen hafta kararsızlık hakimdi.

Fed'in faiz indirimine başlayacağı zamana ilişkin öngörülerin ötelenmesi, küresel ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve iklim olaylarının etkileriyle emtia piyasasındaki belirsizlik geçen hafta da sürdü.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Fed'in enflasyonla mücadelede politika alanının daraldığına yönelik endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların da bankanın ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam ettiğini ifade etti.

ABD'de açıklanan ilk çeyrek GSYH verilerinin 1,6 artış ile beklentilerin altında kaldığını kaydeden analistler, bu durumun ülkede stagflasyona ilişkin endişeleri artırdığını dile getirdi.

Bu hafta Fed'in faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin emtia piyasası üzerinde etkili olması bekleniyor.

Değerli metallerde düşüş eğilimi görüldü

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 2,3, gümüş yüzde 5,2, platin yüzde 2, paladyum yüzde 6,9 değer kaybetti. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin hafifleyerek güvenli liman varlıklarına olan talebin azalmasıyla altının ons fiyatı düştü.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 1,5 artarken, alüminyumda yüzde 3,7, kurşunda yüzde 0,3, nikelde yüzde 1,1 azalış kaydetti. Çinkoda ise yatay bir seyir izlendi.

Bakırın libresi, 4,58 dolarla Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yatırımcıların, maden şirketlerinin bakıra olan talep artışını karşılamakta zorlanacağına dair öngörüleriyle bakır fiyatları artmaya devam ediyor.

Emtia ticareti yapan Singapur merkezli Trafigura şirketi, elektrikli araç, enerji altyapısı, yapay zeka ve otomasyon sektörlerindeki gelişen faaliyetlerin bundan sonraki 10 yılda en az 10 milyon metrik ton ek bakır tüketimine yol açabileceği öngörüsünde bulundu.

Enerji grubunda yükselişler hakim oldu

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 13,6 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'den gelen güçlü talep verileriyle yükseldi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının bir önceki hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,8 milyon varil artacağı yönündeydi. Doğal gaz arama maliyetlerindeki artışla doğal gaz fiyatları da artış kaydetti.

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 9,8, mısırda yüzde 1,6, soya fasulyesinde yüzde 1 artarken, pirinçte yüzde 1 düştü.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 0,1 yükselirken, şekerde yüzde 2, kahvede yüzde 3,7, kakaoda yüzde 7,6 azalış kaydetti.

Ukrayna'nın tarım tesislerine olan saldırıları buğday fiyatlarında yükselişe neden oldu. Brezilya'da artan yağışlarla beraber üretime yönelik artan beklentiler kahve ve şeker fiyatlarında azalışla neden oldu.

Nijerya'da kakao ihracatının artmasıyla hafifleyen arza yönelik endişeler, kakao fiyatlarının düşmesine yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Emtia Piyasasında Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika

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