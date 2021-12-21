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En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum'un - Son Dakika

En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum'un

21.12.2021 10:57
En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum'un

Sebze, tarla ve endüstri bitkileri türlerinde, Türkiye'nin önder tohum ıslahçı, üretici ve ihracatçı firmalarından biri olarak faaliyet gösteren MAY Tohum, 2020 yılı ihracat verilerine göre ilk üç firma arasında yer alarak 'En Başarılı İhracatçı' ödülünün sahibi oldu.

Sebze, tarla ve endüstri bitkileri türlerinde, Türkiye'nin önder tohum ıslahçı, üretici ve ihracatçı firmalarından biri olarak faaliyet gösteren MAY Tohum, 2020 yılı ihracat verilerine göre ilk üç firma arasında yer alarak 'En Başarılı İhracatçı' ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İHBİR) açıkladığı 'En Başarılı İhracatçı' firmaları listesinde, 2020 ihracat rakamlarına göre MAY Tohum, Türkiye'de ıslah ettiği ve ürettiği Hibrit Ayçiçeği tohum çeşitleri ihracatıyla "Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohum" ihracatı yapan firmalar arasında 3. oldu. MAY Tohum, mısır ve fasulye türlerinde, her geçen yıl yükselen bir ivme ile gerçekleştirdiği tohum ve lisans ihracatları neticesinde de Hububat-Bakliyat- Baharat ihracatçı firmaları arasında ilk 10'da yerini alarak, tarım sektörünün en başarılı ihracatçı firmalarından biri olarak adından söz ettirdi.

MAY markası ile ihracata 2005 yılında başladıklarını, bugün gelinen noktada cironun yüzde 36'ısının ihracat ve lisans gelirlerinin oluşturduğunu söyleyen MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, orta vadede bu rakamı yüzde 50'ye çıkartmayı hedeflediklerinin bilgisini verdi. Çiftçiler, "İhracat rakamlarımız her geçen yıl artıyor. 2020-21 sezonumuzda ihracat rakamlarımızı yüzde 46 arttırarak, hedeflerimizin üzerinde bir gerçekleşme sağladık. Geliştirdiğimiz çeşitleri Avrupa Birliği, Karadeniz Kuşağı, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'ya kadar olan coğrafyada en etkili şekilde tanıtarak, pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz; yeni hedef pazarımız ABD'de üçüncü yılımızda tohum satışlarımız milyon dolar seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Gerçekleştirdiğimiz pazarlama satış faaliyetleri sonucunda, bugün MAY markası altında yer alan 200'den fazla uluslararası tescilli ticari çeşitlerimizi, 45'i aşkın ülkeye ihraç ederek, Türkiye tohum ihracatının yüzde 10'undan fazlasını MAY Tohum olarak biz gerçekleştiriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki büyümemize bağlı olarak 2020 yılı satış gelirlerimiz ile Anadolu 500 listesinde yer alan tek tohumculuk kuruluşuyuz" diye konuştu.

2005 yılında, MAY markası altında tohum ve lisans ihracatına başlayan MAY Tohum, dünya çapında stratejik öneme sahip, Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Pamuk, Tatlı Mısır ve Fasulye türlerinde, gerçekleştirdiği pazarlama ve satış faaliyetleri ile global pazarlardaki istikrarlı büyümesini sürdürmeye devam ediyor. - BURSA

En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum'un
En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum'un
En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum'un
En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum'un
En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum'un

Türkiye, İhracat, Mısır, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum'un - Son Dakika Ekonomi


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