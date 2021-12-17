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En tatlı yarışma - Son Dakika

En tatlı yarışma

17.12.2021 09:22
En tatlı yarışma

Adana'da bu yıl ilk kez organize edilen APİ Türkiye Bal ve Arıcılık Ürünleri Ekipmanları Hizmetleri ve Pazarlaması Fuarı'nda En Güzel Bal Yarışması düzenlendi.

Adana'da bu yıl ilk kez organize edilen APİ Türkiye Bal ve Arıcılık Ürünleri Ekipmanları Hizmetleri ve Pazarlaması Fuarı'nda En Güzel Bal Yarışması düzenlendi.

Sarıçam Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nce ortaklaşa düzenlenen bal teşvik yarışmasının 10.'su gerçekleştirildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler, daha önce Tarım Fuarı kapsamında organize edilen yarışmanın bu yıl sadece arıcılık sektörüne hitap eden APİ Türkiye fuarı kapsamında organize edildiğini ifade etti. Adana'nın Türkiye bal üretiminde ikinci sırada yer aldığını belirten Güler, "Bilindiği gibi arıcılık ekonomi yapısı, sosyal gücü, istihdam ve teknik özellikleri bakımından çok önemli bir tarımsal faaliyettir. Arılardan bal, arı sütü, propolis, arı zehiri ve polen gibi çok kıymetli arı ürünleri elde edilmektedir. Bu ürünlerin yanı sıra arıcılık, polinasyon yani tozlaşma yoluyla bitkisel üretimde verim ve kalite artışına çok büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nce organize edilen En Güzel Bal yarışmasına Adana'nın ilçelerinden toplam 49 üretici katıldı.

Yarışma Organizasyon Komitesi yarışma için başvuru yapan 49 üreticinin ballarını genel görünüş, aroma ve yoğunluk bakımından ön incelemeden geçirdi. Ardından ballar laboratuvar analizinden geçirildi ve puanlamaya tabi tutuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda 33 numaralı bal ile yarışmaya katılan Çukurova ilçesinden üretici Orhan Toprak 3., 7 numaralı bal ile yarışmaya katılan Pozantı ilçesinden üretici Abdulkadir Yiğit 2. ve 9 numaralı bal ile yarışmaya katılan İmamoğlu ilçesinden üretici İbrahim Akko ise yarışmada 1. oldu.

Dereceye giren bal üreticilerine çeyrek ve gram altın ile arıcılıkta kullanabilecekleri malzemeler Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler ve protokol tarafından takdim edildi.

Yarışmada ilk 10'a giren diğer bal üreticilerine de çeşitli arıcılık malzemeleri verildi. - ADANA

En tatlı yarışma
En tatlı yarışma
En tatlı yarışma
En tatlı yarışma
En tatlı yarışma

Arı Yetiştiricileri Birliği, Türkiye, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En tatlı yarışma - Son Dakika Ekonomi


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