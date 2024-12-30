EN YAKIT 2024 Stratejilerini Belirledi

Ekonomi

EN YAKIT, yeni yıla ilişkin stratejilerini gerçekleştirilen 2 günlük toplantıda belirledi.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansına sahip EN YAKIT'ın saha ve ofis ekipleri 24-25 Aralık tarihleri arasında Adana'da bir araya gelerek bu yılı değerlendirdi ve gelecek yıl için de yeni hedefler ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, toplantının ekibin motivasyonu açısından önemli bir buluşma olduğunu belirterek, "Adana'daki toplantımızda 2024'ü tüm detaylarıyla değerlendirirken, 2025 hedeflerimizi de netleştirdik. Önümüzdeki yıl, sektördeki öncü konumumuzu daha da sağlamlaştırmak adına kendimize daha büyük ve cesur hedefler koyduk. Ekibimizi güçlendirerek, teknolojiyi ve müşteri odaklı yaklaşımımızı bir adım öteye taşıyacak projelere imza atmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Şenses, şirket olarak 2024'te güçlü bir büyüme elde ettiklerinin altını çizerek, "Geride bıraktığımız bu yıl boyunca ekiplerimizin özverili çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımımızla birçok önemli başarıya imza attık. Bu başarılar, birbirine destek olan ve ortak hedefler doğrultusunda çalışan büyük bir aile olmamızın sonucudur." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şenses, EN YAKIT ekibinin özverili çalışması sonucu bugün itibarıyla 220'ye yakın tamamı DC (hızlı) şarj noktası ile hizmet verir hale geldiklerini de sözlerine ekledi.