EN YAKIT'tan Atık Toplama Projesi

Ekonomi

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, örnek atık toplama projesi "Çevren Geleceğindir"i bu yıl da sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında EN YAKIT istasyonlarının bulunduğu noktalardaki araçlardan veya çevreden geri dönüştürülebilir atıklar toplanarak geri dönüşüm noktalarına teslim ediliyor.

Proje kapsamında EN YAKIT istasyonlarının bulunduğu noktalardaki araçlardan geri dönüştürülebilir atıklar toplanarak geri dönüşüm noktalarına teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, geçen yılki kampanyadan olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "EN YAKIT olarak 'Çevren Geleceğindir' projesi kapsamında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da geri dönüştürülebilir atıkları toplama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yılki kampanyadan elde edilen geri dönüşler oldukça olumlu oldu. Katılımcılar bu projenin günümüzde çok önemli bir yeri olduğunu, herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ve bu gibi projelerin sıklıkla yapılmasını istediler." ifadelerini kullandı.

Yeni projeler yolda

Şenses, toplumsal bilinci geliştirmek ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için başka projelerinin de var olduğunu belirterek, "Zamanla bu projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İstasyonlarımızın bulunduğu illerde belirli aralıklarla cihazlarımız ve çevresinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla çevre bilinci oluşturmak, farkındalığı artırmak istiyoruz. Ayrıca geri dönüştürülme süreçlerine katkıda bulunarak sürdürülebilir çevremize destek olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere eğitim

EN YAKIT, "Çevren Geleceğindir" projesi kapsamında zaman zaman genç nesillere dönük de etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda genç nesillere sürdürülebilir gelecek ve çevre dostu teknolojiler konusunda eğitimler verilmişti. Öğrenciler bu eğitimler sırasında elektrikli şarj istasyonlarını deneyimleme imkanı da bulmuştu.