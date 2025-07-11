Enerji Girişimcileri için Yeni Platform

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) enerjinin farklı başlıklarında çalışan girişimcileri, Girişimci Proje ve Finansman Platformu (GPFP) üzerinde buluşturacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, platform ilk etapta enerji girişimcileri için bir forum vazifesi görecek, ilerleyen aşamalarda girişimcilere finansman ve uygun destek mekanizmaları konusunda önemli destekler sağlayacak.

GPFP, enerjiden madene, nükleer teknolojiden dijitalleşmeye kadar birçok alanda bilişim teknolojileri odaklı girişimleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Platformla enerji ve maden üretimi, iletimi, dağıtımı, ticareti ve dijitalleşmesi alanında çalışan veya bilişim teknolojileri odaklı girişimcilerin envanterinin oluşturulmasının ardından, girişimcilerin talepleri ortaya konacak.

Daha sonra girişimcilere, makro gelişmeler, piyasanın ihtiyaçları, politika öncelikleri, mevcut projeler, destek mekanizmaları ve finansman yöntemleri hakkında bilgiler verilecek. Eğitim programları, çağrı duyuruları, bakanlığın sorumlu olduğu alanlardaki ihaleler, hizmet ihtiyaçları girişimcilerle paylaşılacak.

"Enerji ve teknoloji odaklı fikirlerin ticarileşmesini sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, GPFP'yi enerjinin yanı sıra nükleer, maden ve dijitalleşme alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmek isteyen girişimcileri desteklemek amacıyla kurduklarını kaydetti.

Platform ile enerji girişimcilerini bir araya getirerek bir ekosistem oluşturacaklarını ve onları destekleyeceklerini belirten Bayraktar, "Enerji ve teknoloji odaklı fikirlerin ticarileşmesini sağlayacağız. Bu şirketlerin birbirleriyle gerçekleştirecekleri iş birliklerini destekleyeceğiz. Vizyoner girişimlerle geleceğin enerji altyapısını güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, GPFP sayesinde kamu, özel sektöre ve akademi arasında bir güç birliği oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak "Enerji girişimcilerini projelerini tanıtmak, mentörlük ve teknik destek almak, AR-GE süreçlerinde yönlendirilmek ve yatırım fırsatlarına erişmek için bu platformumuza başvuru yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Enerji girişimcileri, https://girisimci.tenmak.gov.tr/ adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.