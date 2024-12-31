Enerji İthalatı Kasım'da %8,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji İthalatı Kasım'da %8,8 Arttı

Kasım ayında Türkiye'nin enerji ithalatı, geçen yıla göre %8,8 artarak 5,73 milyar dolar oldu.

31.12.2024 10:49
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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 5 milyar 735 milyon 866 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon 185 dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 735 milyon 866 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yıl kasımda bu rakam 5 milyar 272 milyon 949 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 8,8 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 12,4 azalarak 2 milyon 597 bin 930 tona düştü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji İthalatı Kasım'da %8,8 Arttı - Son Dakika

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