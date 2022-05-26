Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlar) Bu tür... - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlar) Bu tür...

26.05.2022 00:58
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlar) Bu tür...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlar) Bu tür faaliyetlere çanak tutan bir de muhalefet anlayışı var.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "( Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlar) Bu tür faaliyetlere çanak tutan bir de muhalefet anlayışı var. Marjinalleri toplumsal hareketlerin merkezine çekmeye, onları legalleştirmeye çalışan bir muhalefetten bahsediyorum. Bizim mücadelemiz tabi ki onlar gibi yakarak yıkarak değil, imar ederek, büyüterek, geliştirerek olacak. En güzel cevabımız bu olacak." - ANKARA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye'. Kaynağından teknolojisine kadar her... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye'. Kaynağından teknolojisine kadar her... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve...
Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Muhalefet, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '(Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlar) Bu tür... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlar) Bu tür... - Son Dakika
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