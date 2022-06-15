Enerjide acele kamulaştırma kararı - Son Dakika
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Enerjide acele kamulaştırma kararı

15.06.2022 09:41
Enerjide acele kamulaştırma kararı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde tesisi planlanan proje için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Bandırma-Edincik RES, Brş.-N- Erdek Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yapılan değişikle, petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibinin, vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde lisansı sona erdirilecek.

EPDK kararı

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan karara göre, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" kapsamında görevli tedarik şirketlerinin lisanssız üreticilere yapılması gereken ödemeleri yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu ödemelerin zamanında yapılabilmesi amacıyla avans alacaklarının bloke edilmesi de dahil uygulanacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından belirlenecek.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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