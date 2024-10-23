Enerjisa'dan Genç Yetenek Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'dan Genç Yetenek Programı

Enerjisa, üniversite öğrencilerini enerji sektörüne kazandırarak kariyer fırsatları sunuyor.

23.10.2024 12:49
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, "Enter Genç Yetenek" programı kapsamında, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerini enerji sektörüne kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 14 ilinde 22 milyondan fazla kullanıcıya güvenilir ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2017'de başlatılan ve bugüne kadar 216 genç yeteneğin mezun olduğu "Enter Genç Yetenek" staj programı, 9. döneminde, bireylerin ve takımların bir araya gelerek yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklandığı, yaratıcı düşünce ve iş birliği sürecini destekleyen Ideathon etkinliği ile başladı.

Program kapsamında katılımcıların, önceki yıllarda olduğu gibi iş süreçlerine aktif olarak katılım sağlayarak kariyer gelişimlerine hız kesmeden devam etmeleri amaçlanıyor. Ayrıca etkinliğin, katılımcılara yaratıcı fikir üretme imkanı sunması ve profesyonel yetkinliklerini geliştirmeleri için önemli bir platform sağlaması hedefleniyor.

Başkent EDAŞ, Ayedaş, Toroslar EDAŞ'ın, 2024 ve 2025'i kapsayan 9. döneminde yapılandırılmış rotasyon programı "Enter" ile öğrencilerin Enerjisa Dağıtım Şirketleri'ni ve elektrik dağıtım sektörünü daha yakından tanımasına, aynı zamanda kendi ilgi alanlarını keşfetmesine katkı sağlanıyor. Program sonunda olumlu değerlendirilen adaylar için Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve enerji sektörü bünyesinde istihdam şansı sunuluyor.

Program kapsamında katılımcılar Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinden seçiliyor. Öğrenciler 9 ay boyunca elektrik dağıtım yolu, fonksiyonel birimler ve veri yönetimi gibi farklı alanlarda rotasyonlu görev alarak sektörün her aşamasını deneyimleme imkanı buluyor.

Genç yetenekler, bu süreçte yetenek koçlarından mentorluk alarak kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklerken, program boyunca eğitimler, atölye çalışmaları, liderlerle buluşmalar ve saha ziyaretleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenerek katılımcıların öğrenim yolculuklarının zenginleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, şirket olarak "Enter Genç Yetenek" programıyla üniversite 4. Sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin kariyer gelişimine ve istihdamına destek olduklarını belirterek, "Gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuğunda onlara rehberlik etmek, geleceğin liderleri ve uzmanları olma yolunda attıkları ilk adımda yanlarında olmak bizim için mutluluk verici. Enter'in 9. döneminde de genç yeteneklerimize sunduğumuz gelişim ve istihdam fırsatları ile Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek de şirket olarak kendi sektöründe en iyi, etkin, müşterek olarak sahiplenilen ve insanlara dokunan İK süreç ve uygulamalarına odaklandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde yürütülen She-Energy, Enter, Enbiz, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar ve SPARK gibi eğitim, kariyer ve sosyal sorumluluk programlarımızda kapsayıcılığı, cinsiyet eşitliğini, gönüllülük kültürünü, istihdamı ve gelişim süreçlerini destekliyoruz. Bu programlar, toplumsal kalkınmaya fayda sağlarken, bireylerin kariyerlerine attığı ilk adımda da onlara öncü oluyor. Enerjisa olarak programlarımızı sürdürülebilir olarak devam ettirerek, bugünün gençlerini yarının uzmanları ve liderleri konumuna getirmek için nesilleri desteklemeye devam edeceğiz. Enter'ın 9. Dönemi olan yeni sezonda, aynı heyecan ve özenle süreçlerimizi yürütüyoruz. Mentorluk desteği, kahve sohbetleri, saha ziyaretleri, lider buluşmaları, eğitim ve atölye çalışmaları ile hem kişisel hem de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sunmak adına büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu sayede, ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Enerji, Son Dakika

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