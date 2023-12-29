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Enerjisa Enerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu yükseldi - Son Dakika
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Enerjisa Enerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu yükseldi

Enerjisa Enerji, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yükseldiğini duyurdu. Şirketin notu 9,55'ten 9,63'e yükseldi. Enerjisa Enerji, kurumsal yönetim endeksine göre 1. grup içinde yer alıyor.

Enerjisa Enerji\'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu yükseldi
29.12.2023 - 12:20,
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Enerjisa Enerji, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yükseldiğini duyurdu. Yönetimin şeffaflığı, hesap verebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alındığı değerlendirmede şirketin notu 9,55'ten 9,63'e yükseldi.

Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarına göre düzenlenen inceleme sonucunda Enerjisa Enerji Kurumsal Yönetim Endeks notu 10 üzerinden 9,63 olarak belirlendi. Söz konusu endeks notu daha önce 9,55 idi.

"DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN KARARLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Şirketin her sene kurumsal yönetim derecelendirme notunu daha da yukarıya taşımasından gurur duyduğunu belirten Enerjisa Enerji'nin CFO'su Dr. Philipp Ulbrich, "Enerjisa Enerji olarak bilançomuzun gücü ve çevik yönetim anlayışımız, gelecekte enerji sektöründe öncü olma vizyonumuzla uyumlu bir şekilde bir araya geliyor. Bu güçlü temellerle, yeni enerji dünyasında daha iyi bir gelecek için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Sektörün lider şirketi unvanıyla Türkiye'nin büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış alanında teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir stratejik değer üreterek ilerliyoruz. Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimize her alanda yön veren bir anlayış olarak benimsiyoruz. Bu noktada şirketimizin amacı açık ve net: Müşterilerimizi ve sektörleri enerjiyle buluşturmak ve gelecek nesiller için Türkiye'de daha iyi, daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceği sağlamak. Bu iddialı hedefe ulaşmak için çok güçlü bir kurumsal yönetim kilit önem taşıyor. Bu süreçteki önemli odak noktalarımızdan biri de kurumsal yönetim ilkelerinde sektörde örnek olarak uygulamalar yaparak seviyemizi her geçen gün daha ileri taşımak oldu. Kurumsal Yönetim Endeksi'nde aldığı 9,63 değerlendirme puanı Enerjisa Enerji'yi bir adım daha ileriye taşıdı. Hem bizi hem yatırımcılarımızı heyecanlandıran ve motive eden bu gelişmeyi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

KURUMLARIN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE SIRALANIYOR

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan ve Dünya Kurumsal Yönetim Endeksin her yıl yayınlayan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri; ülkeleri, hem kurumsal yönetim prensiplerine uyma düzeylerine hem de kurumsal yönetimle ilgili kurumlarının gelişmişlik düzeylerine göre sıralıyor. Uluslararası kabul görmüş standartlar, kurallar, yönetmelikler ve ülkeleri şeffaflık, yolsuzluk, iş yapma kolaylığı açısından mukayese eden endeksler dikkate alınıyor. Enerjisa Enerji, SAHA'nın yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks'ine (DKYE) göre 1'inci grup içinde yer alıyor.




Kaynak: DHA
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