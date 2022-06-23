Enerjisa'nın düzenlediği "İşimin Enerjisi Buluşması" Adana'da gerçekleşti - Son Dakika
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Enerjisa'nın düzenlediği "İşimin Enerjisi Buluşması" Adana'da gerçekleşti

23.06.2022 11:14
Enerjisa'nın düzenlediği "İşimin Enerjisi Buluşması" Adana'da gerçekleşti

İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artırarak müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini önemseyen çözümler geliştiren Enerjisa Enerji, Adana'da gerçekleştirdiği etkinlikte iş insanlarıyla bir araya gelerek ürünlerini anlattı.

İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artırarak müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini önemseyen çözümler geliştiren Enerjisa Enerji, Adana'da gerçekleştirdiği etkinlikte iş insanlarıyla bir araya gelerek ürünlerini anlattı.

Yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan, Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinden Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi çatısı altında doğa dostu ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünleriyle müşterilerine enerji tüketiminde tasarruf sağlayan çözümler sunuyor. Şirket bu kapsamda Adana'da gerçekleştirdiği etkinlikte Adanalı iş insanları ve kanaat önderleri ile buluşarak İşimin Enerjisi ürünlerini ve bu ürünlerin faydaları anlattı.

22 Haziran tarihinde Adana'da düzenlenen ve Prof. Dr. Emre Alkin'in sunumunu üstlendiği etkinlikte Adana Sanayi Odası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi üyesi şirketlerin üst düzey yöneticileri yoğun ilgi göstererek Enerjisa Enerji yetkilileri ile bir araya geldi. Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Esentürk'ün katılarak açılış konuşması yaptığı etkinlikte Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Organize Sanayi Başkanı Bekir Sütcü' de etkinliğe katılarak birer konuşma yaptı.

'İşimin Enerjisi Buluşmaları'nın bundan sonra Gaziantep, Diyarbakır ve Konya başta olmak üzere diğer illerde de devam edeceği ve bölgede yaşayan iş insanları ile şirketlere yenilenebilir enerji uygulamalarının anlatılacağı belirtildi.

İşimin Enerjisi ile yenilikçi, çevre odaklı ve tasarruf odaklı ürünler

İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu yenilikçi ürünler, sürdürülebilirlik anlayışı ile şirketlerin ve sanayicilerin başta ekonomik olmak üzere farklı alanlardaki değeri uzun vadeli hale getirmeye aracı oluyor. Yenilikçi ürünler sunan şirket, müşterilerinin yatırım maliyetini hafifleterek, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmelerine olanak sağlıyor.

"İşimin Enerjisi" kapsamında elektrik tedariğinin yanı sıra sunulan çözümler ile sanayi, kamu ve iştirakleri, turizm ve sağlık sektörleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hayatını kolaylaştıracak olan güneş enerjisi sistemleri, LED aydınlatma dönüşümü, enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil enerji sertifikasyonu gibi birçok alanda sürdürülebilirlik hizmeti sağlanıyor.

Yenilenebilir enerji kullanımını arttıran yenilikçi çözümler sunan şirket, müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini de önemseyerek daha yeşil bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'nın düzenlediği 'İşimin Enerjisi Buluşması' Adana'da gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerjisa'nın düzenlediği "İşimin Enerjisi Buluşması" Adana'da gerçekleşti - Son Dakika
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