Enerjisa'nın Genç Yetenek Programı: Retail-X

Ekonomi

Enerjisa Enerji, elektrik perakende sektörüne yeni yetenekler kazandırmak ve sektörle birlikte ülke istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Retail-X Programı ile genç yeteneklere kariyer ve eğitim fırsatları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, potansiyeli yüksek genç yetenekleri desteklemek ve elektrik perakende sektöründe iş hayatına kazandırmak amacıyla düzenlediği Retail-X Programı ile fark yaratıyor.

Bu kapsamlı program, yeni mezunlara iş dünyasında deneyim kazandırırken, yetkinlik, teknik ve mesleki eğitimleri, mentörlük ve koçluk gibi imkanlarla potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

İlk kez 2022'de düzenlenen ve 3 yılda 11 bin başvuru alarak Türkiye'deki genç mezunlardan büyük ilgi gören Retail-X kapsamında şimdiye kadar 21'i kadın olmak üzere 50 kişi işe alındı.

Söz konusu program, memnuniyet, yetenek kazanımı, genç yetenekleri elde tutma, bağlılık ve iş performansı gibi birçok kriterin titizlikle değerlendirildiği uluslararası platformlarda 12 ödülün de sahibi olma özelliğiyle diğer programlardan ayrışıyor.

Öte yandan, genç yeteneklere çalışmaya başladıkları ilgili departmanda bir senenin ardından rotasyon yapma fırsatı sunuyor. Bu şekilde katılımcıların farklı birim ve iş alanlarında kendilerini geliştirerek kariyerlerine yön vermelerine imkan veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, sektörde fark yaratacak genç yetenekleri yetiştirme konusunda kararlılıklarını ortaya koyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Enerjisa'nın daha iyi bir gelecek hayali ile çıktığı yolda, bizi bu geleceğe ulaştıracak genç liderleri keşfetmek üzere Retail-X'in her bir detayını özenle tasarladık. Genç yeteneklerin kariyer yolculuklarını desteklemek, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz stratejik bir program oldu. Enerjisa olarak, gençlerin yenilikçi fikirlerine, enerjilerine ve yaratıcı çözümlerine büyük önem veriyoruz. Bu programla sadece Enerjisa'ya değil, Türkiye'nin enerji sektörüne de değer katacaklarına yürekten inanıyoruz.Bu program sayesinde, genç yetenekler hem kapsamlı eğitim ve gelişim süreçlerinden geçerek profesyonel becerilerini en üst seviyeye taşıyor hem de sektörümüzün geleceğini şekillendirecek profesyoneller olarak yetişiyorlar. Retail-X, sadece bireysel kariyerleri değil, Enerjisa'nın ve Türkiye enerji sektörünün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmeye yönelik kararlı bir adım. Bu kapsamlı yaklaşım sayesinde sadece bugünün değil, yarının enerji sektöründe fark yaratacak genç yetenekleri yetiştirme konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz."