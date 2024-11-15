Enerjisa'nın Genç Yetenek Programı: Retail-X - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Enerjisa'nın Genç Yetenek Programı: Retail-X

Enerjisa Enerji, genç yeteneklere kariyer fırsatları sunan Retail-X Programı'nı hayata geçirdi.

15.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerjisa Enerji, elektrik perakende sektörüne yeni yetenekler kazandırmak ve sektörle birlikte ülke istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Retail-X Programı ile genç yeteneklere kariyer ve eğitim fırsatları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, potansiyeli yüksek genç yetenekleri desteklemek ve elektrik perakende sektöründe iş hayatına kazandırmak amacıyla düzenlediği Retail-X Programı ile fark yaratıyor.

Bu kapsamlı program, yeni mezunlara iş dünyasında deneyim kazandırırken, yetkinlik, teknik ve mesleki eğitimleri, mentörlük ve koçluk gibi imkanlarla potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

İlk kez 2022'de düzenlenen ve 3 yılda 11 bin başvuru alarak Türkiye'deki genç mezunlardan büyük ilgi gören Retail-X kapsamında şimdiye kadar 21'i kadın olmak üzere 50 kişi işe alındı.

Söz konusu program, memnuniyet, yetenek kazanımı, genç yetenekleri elde tutma, bağlılık ve iş performansı gibi birçok kriterin titizlikle değerlendirildiği uluslararası platformlarda 12 ödülün de sahibi olma özelliğiyle diğer programlardan ayrışıyor.

Öte yandan, genç yeteneklere çalışmaya başladıkları ilgili departmanda bir senenin ardından rotasyon yapma fırsatı sunuyor. Bu şekilde katılımcıların farklı birim ve iş alanlarında kendilerini geliştirerek kariyerlerine yön vermelerine imkan veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, sektörde fark yaratacak genç yetenekleri yetiştirme konusunda kararlılıklarını ortaya koyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Enerjisa'nın daha iyi bir gelecek hayali ile çıktığı yolda, bizi bu geleceğe ulaştıracak genç liderleri keşfetmek üzere Retail-X'in her bir detayını özenle tasarladık. Genç yeteneklerin kariyer yolculuklarını desteklemek, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz stratejik bir program oldu. Enerjisa olarak, gençlerin yenilikçi fikirlerine, enerjilerine ve yaratıcı çözümlerine büyük önem veriyoruz. Bu programla sadece Enerjisa'ya değil, Türkiye'nin enerji sektörüne de değer katacaklarına yürekten inanıyoruz.Bu program sayesinde, genç yetenekler hem kapsamlı eğitim ve gelişim süreçlerinden geçerek profesyonel becerilerini en üst seviyeye taşıyor hem de sektörümüzün geleceğini şekillendirecek profesyoneller olarak yetişiyorlar. Retail-X, sadece bireysel kariyerleri değil, Enerjisa'nın ve Türkiye enerji sektörünün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmeye yönelik kararlı bir adım. Bu kapsamlı yaklaşım sayesinde sadece bugünün değil, yarının enerji sektöründe fark yaratacak genç yetenekleri yetiştirme konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'nın Genç Yetenek Programı: Retail-X - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:12:58. #1.13#
SON DAKİKA: Enerjisa'nın Genç Yetenek Programı: Retail-X - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.