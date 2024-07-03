Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran ayı enflasyonuyla ilgili açıklama yaparak, enflasyonda düşüş döneminin başladığını belirtti. Yılmaz, enflasyonun düşmesiyle birlikte ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağını ve gelir dağılımının olumlu yönde gelişeceğini ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede uygulanan para ve maliye politikalarıyla dezenflasyon sürecine girildiğini ve yapısal reformlarla desteklenen mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerinin gözetileceğini belirtti. Yılmaz, enflasyonun 2026 yılında tekrar tek haneli seviyelere düşürülmesinin hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

03.07.2024 10:44
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan Haziran ayı enflasyonu ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonda düşüş dönemi başladığını belirtilen açıklamada, "Enflasyonda düşüş dönemi başladı TÜFE, Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir. Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermektedir. Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir. Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacak - Son Dakika

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