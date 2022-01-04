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Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor - Son Dakika

Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor

04.01.2022 11:35

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapılacak. Toplantının bir numaralı gündemi enflasyonla mücadele olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayacak toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmeleri değerlendirilecek. Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.

KOMİTEDE KİMLER YER BULUNUYOR?

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ

  • Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.
  • Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.
  • Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.
YORUMLAR (2)
  • m.yener arıkan: sayın nebatinin gözleri ışıl ışıl maaşallah. demekki 20 aralıkta eldeki bütün dolarları satmış, dediya batarsak biz batarız diye, adam nasreddin hocanın hesap gülmekten konuşamıyor bile Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesi, Enflasyon, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor - Son Dakika
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