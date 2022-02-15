Enuygun, hizmetlerine araç kiralamayı da ekledi

Enuygun, kullanıcılarına sunduğu otel, otobüs ve uçak bileti satışı hizmetlerine araç kiralamayı da ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun, araç kiralama ile kullanıcılarına sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi.

Enuygun.com, kullanıcı dostu arayüzü, hızlı servisi, Enuygun ödeme sistemi güvencesiyle kullanıcılara farklı şirketlerin araç alternatiflerini detaylıca karşılaştırıp inceleme fırsatı sunuyor. Enuygun, araç kiralama hizmetini İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Adana başta olmak üzere Türkiye'nin 61 kentinde sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Araç Kiralama ve Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, araç kiralama ile birlikte tüketicilere 4 ayrı seyahat ürününü tek elden sunan Türkiye'nin tek seyahat sitesi olduklarını ve 360 derece seyahat deneyimini sahiplendiklerini belirtti.

Araç kiralama hizmetini kullanıcıların hizmetine açtıkları ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını aktaran Sağlam, "Şu anda 38 araç kiralama şirketiyle iş birliğimiz bulunuyor. Hedefimiz, bu sayıyı artırarak önce Türkiye'nin her ilinde, ardından da globalde hizmet verebilmek. Kullanıcılarımıza kaliteli binlerce araç seçeneğini bir arada sunuyoruz. Kullanıcılar, istediği aracı 45 saniye içinde, en uygun fiyatlarla kiralayarak hem bütçeden hem de zamandan tasarruf edebiliyor." ifadelerini kullandı.