EPDK Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok - Son Dakika
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EPDK Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok

06.02.2023 19:21
EPDK Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde akaryakıt teminine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: 'Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: 'Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları... Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama nasıl yapılır? Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama nasıl yapılır? Deprem felaketi sonrası yine gündem oldu: HAARP teknolojisi nedir? Deprem felaketi sonrası yine gündem oldu: HAARP teknolojisi nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok - Son Dakika

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