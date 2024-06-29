EPDK, TEİAŞ'ın iletim sistemi tarifelerini revize etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EPDK, TEİAŞ'ın iletim sistemi tarifelerini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerini revize etti. TEİAŞ'ın bu yıl için sistem kullanım gelir tavanı ve sistem iletim bedeli revize edildi. Ayrıca TEİAŞ'ın 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak iletim sistemi kullanım ve sistem işletim tarifeleri 15 bölge bazında yeniden belirlendi. EPDK'nin düşük tüketimli tüketicilere uygulayacağı tarife ve yeşil tarifeyi seçen tüketicilere uygulanacak fiyatlar da 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

29.06.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerini revize etti.

Konuyla ilgili Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın bu yıl için sistem kullanım gelir tavanı 80 milyar 584 milyon 645 bin 281 lira, sistem iletim bedeli de 27 milyar 805 milyon 792 bin 932 lira olarak revize edildi.

Ayrıca TEİAŞ'ın 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak iletim sistemi kullanım ve sistem işletim tarifeleri 15 bölge bazında üretim ve tüketim için yeniden belirlendi.

TEİAŞ'ın gelirlerini oluşturan iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelikler ve tebliğler çerçevesinde TEİAŞ'ın maliyetleri dikkate alınarak EPDK tarafından belirlenen gelir tavanları doğrultusunda oluşturuluyor.

Öte yandan, EPDK'nin düşük tüketimli tüketicilere uygulayacağı tarife ve yeşil tarifeyi seçen tüketicilere uygulanacak fiyatlar 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, TEİAŞ'ın iletim sistemi tarifelerini revize etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 07:07:42. #1.11#
SON DAKİKA: EPDK, TEİAŞ'ın iletim sistemi tarifelerini revize etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement