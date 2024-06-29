EPDK, TEİAŞ'ın iletim sistemi tarifelerini revize etti

Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerini revize etti.

Konuyla ilgili Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın bu yıl için sistem kullanım gelir tavanı 80 milyar 584 milyon 645 bin 281 lira, sistem iletim bedeli de 27 milyar 805 milyon 792 bin 932 lira olarak revize edildi.

Ayrıca TEİAŞ'ın 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak iletim sistemi kullanım ve sistem işletim tarifeleri 15 bölge bazında üretim ve tüketim için yeniden belirlendi.

TEİAŞ'ın gelirlerini oluşturan iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelikler ve tebliğler çerçevesinde TEİAŞ'ın maliyetleri dikkate alınarak EPDK tarafından belirlenen gelir tavanları doğrultusunda oluşturuluyor.

Öte yandan, EPDK'nin düşük tüketimli tüketicilere uygulayacağı tarife ve yeşil tarifeyi seçen tüketicilere uygulanacak fiyatlar 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.