Erciş'te Çiftçilere Fidan Dağıtımı - Son Dakika
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Ekonomi

Erciş'te Çiftçilere Fidan Dağıtımı

Erciş\'te Çiftçilere Fidan Dağıtımı

Erciş Kaymakamlığı'nın düzenlediği programla çiftçilere 38 bin meyve fidanı dağıtıldı.

27.03.2025 11:20
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Van'ın Erciş Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı.

Kışla Mahallesi'ndeki Pancar Bölge Şefliğinde düzenlenen fidan dağıtma programında, çiftçilere yaklaşık 38 bin armut, kayısı, ayva, vişne, kiraz, badem, nar, incir ve üzüm fidanı dağıtıldı. Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, çiftçilere her yıl verilen desteklerin bu yıl da devam ettiğini söyledi. Dağıtılan fidanların ilçenin ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Kaymakam Karaloğlu, "Meyve fidanları toprakla buluşarak memleketimize, bölgemize katma değer sağlayacak. Bölgemizin iklimine uygun fidanlar seçildi. Verimi çok yüksek, ikinci yılda meyve vermeye başlıyor" dedi.

Çiftçi Ekrem Taş ise "İki yıl önce diktiğim ceviz ve bademler tuttu. Çiftçi olarak her türlü desteği alıyoruz. Çok memnunuz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erciş'te Çiftçilere Fidan Dağıtımı - Son Dakika

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