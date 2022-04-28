Erdekli berberlerin yoğun bayram mesaisi - Son Dakika
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Erdekli berberlerin yoğun bayram mesaisi

28.04.2022 10:42
Erdekli berberlerin yoğun bayram mesaisi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Erdek ilçesinde erkek berberlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Erdek ilçesinde erkek berberlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar hizmetlerini sürdürüyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan esnafların başında gelen erkek berberleri müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gece geç saatlere kadar yoğun mesai yapıyor. Bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Erdek'in berber esnaflarından Burak Bayhan, bayrama az bir sürenin kaldığını, bayram tıraşı için gelecek vatandaşların tıraş olmayı son güne bırakmamalarını istedi. Gece yarılarına kadar çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Bayhan "Ramazan Bayramına az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağız. Herkesin bayramını kutluyoruz" dedi. - BALIKESİR

Erdekli berberlerin yoğun bayram mesaisi
Erdekli berberlerin yoğun bayram mesaisi

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Ramazan Bayramı, Bayram, Kuaför, Erdek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdekli berberlerin yoğun bayram mesaisi - Son Dakika


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