Erdemli'de Bal Hasadı Sezonu Başladı - Son Dakika
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Erdemli'de Bal Hasadı Sezonu Başladı

21.07.2026 16:27
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Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar, organik bal hasadına başladı. Bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar, 2 bin metre rakımdaki Uzunkuyu Yaylası'na kurdukları kovanlardaki balı hasat etti.

Toros Dağları'nın eteklerindeki zengin floraya sahip yaylada arıcıların hasat mesaisi başladı.

Kovanlardaki ilk peteği çıkaran arıcılar, temizliğin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi.

Beklemeye alınan ürünler, işlemlerin tamamlanmasıyla satışa sunulacak.

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, AA muhabirine, yağmur ve karın etkisiyle yaylanın çiçekle kaplandığını söyledi.

Bal sağım sezonunun iyi başladığını belirten Kurt, "Bu yıl arılardan bol verim bekliyoruz. Üreticilerimizin yüzü gülüyor. Bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Kurt, 4 binden fazla kayıtlı arıcının bulunduğu Mersin'de bu yıl 3 bin 750 ton bal rekoltesi beklediklerini dile getirdi.

Üretici Selahattin Say da Uzunkuyu Yaylası'nda hasat edilen çiçek balının tadı ve aromasıyla öne çıktığını, daha önce ürünle katıldıkları uluslararası yarışmalardan ödül aldıklarını anlattı.

Bal sağımını ailecek gerçekleştirdiklerini söyleyen Say, şöyle konuştu:

"Bizde arıcılık, aile geleneğidir. Balımızın altın madalyayla ödüllendirilmesinde en büyük emek eşim Meliha'nındır. Aldığımız madalyaları ona takdim ediyorum. Bu yıl yağmur bol oldu, çiçekler açtı arılarımız bol nektar topladı. Üreticiler olarak güzel bir sezon geçirdik ve yüzümüz gülüyor. Geçen yıl 16 ton bal elde etmiştik bu yıl hasadımızdan 30 ton bal bekliyoruz. Ürettiğimiz balın kilogramını 800 ila 1500 liradan satmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Erdemli'de Bal Hasadı Sezonu Başladı - Son Dakika

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