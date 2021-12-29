Erdemli'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başta zincir marketlerle gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satan firmalarda denetim yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürü Esra Özcan, "Denetimlerde, fiyat etiketleri, hijyen, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü gibi denetimler gerçekleştirmekteyiz. Bu denetimlerimizin yanında fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili denetimlerimizi sıklaştırarak tutanak altına alıyoruz. Tutanakları, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk ediyoruz, işlemlerimiz bu yönde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.