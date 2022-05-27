Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir - Son Dakika
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Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir

27.05.2022 18:51
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir

Erdoğan, ekonomiye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaparak, "Dünyanın hiçbir yerinde ilişkisi kalmayan gösterge, faiz-enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze koyanların bir kısmı zırcahil, bir kısmı ise alenen haindir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi açılışında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyondaki yükselişe değinen Erdoğan, kur ve enflasyon sorununun üstesinden gelineceğini belirterek hiç kimsenin çöküşüne izin verilmeyeceğini söyledi.

"GELİR SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Ekonomi programını doğru yolda olduğunu belirten Erdoğan, "Kur ve enflasyon sorununun üzerinden elbette geleceğiz. Hiçbir insanımızın çöküşüne izin vermeyeceğiz. Bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne geçerek, bir taraftan gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün derhal önüne geçeceğiz. Unutmayın hepimiz aynı gemideyiz. Şayet Türkiye gemisi su alırsa bunun sonuçlarını hepimiz yaşayacağız. Biz tüm dikkatimizi Türkiye'nin aydınlık geleceğine yöneltmiş durumdayız. Üretim tarafında istihdamda, ihracatta gayet iyi durumdayız" dedi.

"EMPERYALİST GÜÇLERE KUYRUK SALLAYANLARI MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Açıklamasının devamında cari açıktaki dengelerin bozulmasının tek sebebinin artan enerji giderleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cari açıktaki dengelerin bozulmasının tek sebebi, tüm dünyada olduğu gibi artan enerji giderleridir. İstihdamda küçük oynamalara rağmen, sosyal kırılmalara sebep olacak bir riskle karşı karşıya değiliz. Bizim uyguladığımız ekonomi programımız doğru yoldadır. Kendi ülkesinin yanında yer almak yerine emperyalist güçlere kuyruk sallayan siyasetçileri de milletimize havale ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR KISMI ZIR CAHİL, BİR KISMI HAİNDİR"

Faiz-enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önlerine koyanları "Hain" olarak nitelendiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Dünyanın hiçbir yerinde ilişkisi kalmayan gösterge, faiz-enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze koyanların bir kısmı zırcahil, bir kısmı ise alenen haindir" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir - Son Dakika


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