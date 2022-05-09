Erdoğan, ev almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü: Konut finansmanı için 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Ev almayı düşünen vatandaşlara müjdelerde bulunan Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sunacaklarını söyledi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konut sektöründeki arzı dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket hazırladık.

"BİRİNCİ EL KONUT İÇİN 0,99 FAİZLİ KREDİ SAĞLAYACAĞIZ"

Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız.

"İKİNCİ PAKET 0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ İÇERİYOR"

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir.

"ÜÇÜNCÜ PAKET İNŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK"

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarı ile projelerin bir an önce satılması için 20 milyarlık kaynak ayarladık. İnşaat halindeki konutların bir an önce satılmasını hedefliyoruz. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek."