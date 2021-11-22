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Erdoğan'ın "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" benzetmesi sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum yapıldı - Son Dakika

Erdoğan'ın "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" benzetmesi sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum yapıldı

22.11.2021 21:18
Erdoğan'ın "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" benzetmesi sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum yapıldı

Kabine toplantısından sonra açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin içinde bulunduğu durumla ilgili "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın yapmış olduğu benzetme kısa zamanda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi, binlerce kullanıcı konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ekonomik kurtuluş şavaşına benzeten Erdoğan, "Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamın yolunun yatırımdan, büyümeden geçtiğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı benzetme, sosyal medyada kısa zamanda gündem olarak Twitter'da zirveye yerleşti. Pek çok kullanıcı "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" etiketini kullanarak binlerce paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan'ın Ekonomik Kurtuluş Savaşı benzetmesi sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı, cumhurbaşkanı, Kabine, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" benzetmesi sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum yapıldı - Son Dakika
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