Erdoğan'ın "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" benzetmesi sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ekonomik kurtuluş şavaşına benzeten Erdoğan, "Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamın yolunun yatırımdan, büyümeden geçtiğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı benzetme, sosyal medyada kısa zamanda gündem olarak Twitter'da zirveye yerleşti. Pek çok kullanıcı "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" etiketini kullanarak binlerce paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: