Ereğli'de yassı alüminyum döküm tesisi yapımı için yer talebinde bulunuldu - Son Dakika
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Ereğli'de yassı alüminyum döküm tesisi yapımı için yer talebinde bulunuldu

26.05.2022 16:59
Ereğli'de yassı alüminyum döküm tesisi yapımı için yer talebinde bulunuldu

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Türkiye'nin en büyük yassı alüminyum döküm tesisi yapımı için bir firmanın kendilerinden yer talebinde bulunduğunu söyledi.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Türkiye'nin en büyük yassı alüminyum döküm tesisi yapımı için bir firmanın kendilerinden yer talebinde bulunduğunu söyledi.

Keleş, gazetecilere, ilçeye farklı sektörlerin yatırım yapabilmesi için çalışma yürüttüklerini, bu doğrultuda bazı firmalarla görüşme halinde olduklarını belirtti.

Ereğli'ye kurulma süreci devam eden 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yeni alanlara kavuşacaklarını anlatan Keleş, şu bilgileri verdi:

"Ereğli OSB'de bir alüminyum firmamız var. Mevcut yerine yatırım yapıyor, bu firmamızda büyümek için faaliyetlerini sürdürüyor. Yine Türkiye'nin en büyük yassı alüminyum döküm tesisini Ereğli'ye kurmak için bir firmamızla görüşüyoruz. 350 dönüm bir yer talebi var ve yapmak istediği yatırım miktarı ise 1 milyar dolar. Para, yatırımcı var ama yer yok. Ereğli'yi büyütmemiz gerekiyor, bu doğrultuda ikinci bir OSB yapım süreci var. Bu süreçte de sona gelindi. Kıyıcak Mahallesi'ne yapılacak 2. OSB'den bu firmaya yer tahsisi yapacağız. Genel olarak da bu 2. OSB'de 4 bin kişi çalışacak."

Oda bünyesinde bölgede ilk kez Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin hizmet vermeye başlayacağını, 5 Haziran'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla buranın açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Keleş, TOBB tarafından Ereğli Kırmacı Mahallesi'ne yapılacak 24 derslikli okul yapım sürecinin de devam ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Yatırım, Türkiye, Ereğli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ereğli'de yassı alüminyum döküm tesisi yapımı için yer talebinde bulunuldu - Son Dakika


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