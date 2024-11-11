Ereğli Kamyon Garajı İnşaatında Sona Yaklaşılıyor

Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımında sona yaklaşılan Ereğli Kamyon Garajı, ilçenin önemli bir ihtiyacını giderecek.

Ereğli Kamyon Garajı inşaatında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli'nin sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık üretim merkezlerinden birisi olduğunu, özellikle hayvansal üretimin son ürüne dönüştüğü önemli fabrikaların ve taşıma alanlarının bulunduğu bir yer olduğunu söyledi.

130 tırın aynı anda park edebileceği bir alan

Şeker fabrikası ile de önemli bir taşıma kapasitesine sahip Ereğli'de taşıyıcılar için kamyon garajı oluşturmak için başladıkları çalışmada son aşamaya geldiklerini dile getiren Başkan Altay, "12 işletmenin olacağı, 130 tırın park edilebileceği bir alanda çalışmalarımız inşallah yıl sonu itibariyle tamamlanacak. Böylece hem Ereğli'mizin ekonomisine ciddi bir katkı sağlamayı hem de araçların güvenliğini, çalışan insanlarımızın Konya'ya yakışır bir şekilde hizmetlerini üretmelerini sağlamış olacağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; insanlarımız, çiftçilerimiz, tarımsal ve hayvansal üretime devam etsinler, biz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız" dedi.

"Bu tesisle inşallah, bu hizmetlerin standartları daha da yükselecek"

Konya'nın sadece kendisi için üreten değil, tüm Türkiye'nin ve dünyanın gıda güvenliği için üreten bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Ereğli'miz de hem tarımsal hem de hayvansal üretimle buna katkı sunmaya devam ediyor. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Onların emeklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, pazarlara ulaştırılması konusunda emeği geçen şoför arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tesisle inşallah, bu hizmetlerin standartları daha da yükselecek. Ereğli'nin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol da "Ereğli'deki kamyon garajı sorununu ortadan kaldırarak trafiği rahatlatacak hizmeti büyükşehir belediyemiz hayata geçiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA