Erken Rezervasyonla Tasarruf İmkanı - Son Dakika
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Ekonomi

Erken Rezervasyonla Tasarruf İmkanı

30.06.2025 10:06
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Biletbayisi.com, erken rezervasyonla uçak ve otobüs biletlerinde %45 tasarruf sağlandığını açıkladı.

Biletbayisi.com, seyahat severlere erken rezervasyonun sağladığı avantajları paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl erken rezervasyon yapan kullanıcılar uçak ve otobüs bileti ile araç kiralamada yüzde 45'e varan tasarruf sağladı.

Ayrıca, 2025 yaz sezonunda erken rezervasyon yaptıran tatilcilerin yüzde 37'si Antalya'yı tercih etti. Antalya'ya yapılan uçuşlar için en ideal rezervasyon dönemi mart ayı olurken, bu dönemde haziran ve temmuz uçuşları için İstanbul-Antalya rotasında fiyatlar ortalama 899 lira olarak kaydedildi.

Aynı güzergah için haziran ayından sonra yapılan rezervasyonlarda fiyatlar yüzde 66 artarak ortalama 1499 liraya yükseldi.

Bodrum, erken rezervasyon avantajlarıyla ikinci sırada yer aldı. İstanbul-Bodrum uçuşları için erken rezervasyon yapanlar ortalama 949 lira öderken, söz konusu rakam yaz döneminde yaklaşık yüzde 68 yükselerek 1599 liraya çıktı.

Karadeniz bölgesinin popüler tatil şehirleri Trabzon ve Rize, erken rezervasyon yapan kullanıcıların önemli ölçüde avantaj elde ettiği rotalar oldu.

İstanbul-Trabzon güzergahında mart ayında yapılan erken rezervasyonlarla bilet fiyatları ortalama 799 lirayken, haziranda aynı rota için bilet alan kullanıcılar yüzde 60 artışla 1289 lira ödedi.

Otobüs biletlerinde ciddi tasarruf sağlandı

Otobüs bileti satışlarında erken rezervasyon yapan kullanıcılar ciddi avantaj elde etti. Ankara- İzmir güzergahında mart ayında biletlerini alan kullanıcılar ortalama 399 lira ödedi ancak hazirana gelindiğinde aynı biletlerin fiyatları yüzde 50 artarak 599 lira oldu.

Benzer şekilde İstanbul-Ankara güzergahında da erken rezervasyonla ortalama fiyatlar 299 lirayken, son dakika alımlarda fiyatlar yaklaşık yüzde 50 yükselerek 449 lirayı buldu.

Araç kiralamada erken rezervasyonun önemi büyük ölçüde ortaya çıktı. Özellikle temmuz için Antalya'da bir haftalık araç kiralama ücreti mart ayında ortalama 4 bin 500 lirayken, hazirada bu rakam yüzde 40 artarak yaklaşık 6 bin 300 liraya yükseldi.

Biletbayisi.com uzmanları, yaz tatilini ekonomik hale getirmenin yolunun şubat ve mart aylarında rezervasyon yaptırmak olduğunu belirtirken, özellikle 1 Şubat-31 Mart tarihleri arasında yapılan rezervasyonlarda, kullanıcıların en yüksek avantajı yakaladığını aktardı.

Ayrıca, erken rezervasyonun yalnızca ekonomik avantaj sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda kullanıcıların yoğun sezonlarda fiyat dalgalanmalarından korunmasına da yardımcı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Antalya, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

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