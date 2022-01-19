Üye Girişi
Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor - Son Dakika

Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor

19.01.2022 10:18
Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Irak'ın Erbil kentine 24 Ocak'ta, Ermenistan'a 2 Şubat'ta karşılıklı uçuşların başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Irak'ın Erbil kentine 24 Ocak'ta, Ermenistan'a 2 Şubat'ta karşılıklı uçuşların başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiği belirtildi.

Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı bildirilen açıklamada, uçuş ağının da genişlediği ifade edildi.

Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerde karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolujet'in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlayacak. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştirilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen- Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Ermenistan tarafında Fly One Armenia hava yolu şirketine de Erivan- İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar, 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19.50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23.35'te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak."

YORUMLAR
500

Ermenistan, Erbil, Irak, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor - Son Dakika Ekonomi


Türkiye'den Ermenistan ve Erbil'e uçuşlar başlıyor Türkiye'den Ermenistan ve Erbil'e uçuşlar başlıyor         
10:21
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Destan'ın son bölümüne Akkız'ın sarayı basması damga vurdu! Destan'ın son bölümüne Akkız'ın sarayı basması damga vurdu!         
10:18
Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı!         
10:13
Misafir ettiği şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklandı! Beyoğlu'nda yaşandı Misafir ettiği şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklandı! Beyoğlu'nda yaşandı         
09:45
İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey         
09:18
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03

Son Dakika Haberleri
10:21 "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video
10:20 Türkiye'den Ermenistan ve Erbil'e uçuşlar başlıyor
10:19 Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı
10:19 Kerem Bürsin o fotoğrafa sitem etti: Bayılıyorum beni dışlamanıza
10:18 Destan'ın son bölümüne Akkız'ın sarayı basması damga vurdu!
10:16 Han nikah günü neredeydi? Safiye ve Naci evlenebilecek mi?
10:12 Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı!
10:01 TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu: Nisan gibi et ve süt açığı ortaya çıkacak
09:49 Kahramanmaraş'taki patlamanın etkisi! Ham petrol fiyatları 7 yılın zirvesini gördü
09:47 "Gerekirse simit yenecek" demişti, lüks mekanda görüntülenince arka kapıdan kaçtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 10:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement