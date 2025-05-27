Erzincan Tulum Peyniri AB'den Tescil Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan tulum peynirinin, Avrupa Birliği'nde (AB) tescillenen 32. coğrafi işaretli ürün olduğunu belirterek, "Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz, TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı X'ten, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Erzincan tulum peynirinin, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasının, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, yerel değerlere sahip çıkan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'nu ve emeği geçenleri kutladı.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği süreci devam eden 77 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmaların devam ettiğine değinerek, "Erzincan Tulum Peyniri, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 32. ürünümüz oldu. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz, TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli diğer ürünler şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini ve Erzincan tulum peyniri."