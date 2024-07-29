Erzurum'da Yeni Bir Ekmeklik Buğday Çeşidi Geliştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Yeni Bir Ekmeklik Buğday Çeşidi Geliştirildi

Erzurum\'da Yeni Bir Ekmeklik Buğday Çeşidi Geliştirildi

Erzurum'da Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından 22 yıldır üzerinde çalışılan yeni bir ekmeklik buğday çeşidi, Pasin Ovası'nın verimli toprağıyla buluştu. 'Parla' ismi verilen buğday çeşidi, yüksek verim alınarak umut vaat etmektedir. Çalışmalar sonucunda elde edilen buğday çeşidi, bölgenin iklim ve coğrafi şartlarına dayanıklı ve hastalıklara, kışa ve kurağa karşı dirençlidir. Yeni çeşidin tescili tamamlanmış olup, tohumculuk firmaları tarafından da başarıyla denemeleri geçmiştir. 'Parla' buğdayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen Norm Ender'in yazdığı 'Parla' marşının adıyla anılmaktadır. Çiftçiler tarafından büyük ilgi gören buğday çeşidi, Pasin Ovası'nda çiftçilerin gözdesi haline gelmiştir.

29.07.2024 09:38
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Erzurum'da Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünden Dr. Ümran Küçüközdemir'in öncülüğünde 22 yıldır üzerinde sabırla çalışılan yeni bir ekmeklik buğday, Pasin Ovası'nın verimli toprağıyla buluştu, tüm testlerden geçti ve yüksek verim alınarak yarınlar adına umut saçtı.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü araştırmacıları tarafından 'Palandöken 97' ve yerel bir buğday çeşidi melezlenip yeni bir ekmeklik buğday çeşidi geliştirildi. Yeni buğdaya 'Parla' marşının ismi verildi. "Parla" tohumları bu yıl 3 dekarlık alana ekildi ve 3 ton elit tohum alındı. Bölgenin iklim ve coğrafi şartlarına dayanıklı, yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmek amacıyla çalışma yapan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Bölüm Başkanı Dr. Ümran Küçüközdemir, çalışma grubu ile birlikte yıllardan beridir laboratuvar ve sahada çeşidi geliştirdi. Dr. Ümran Küçüközdemir, 1997 yılında geliştirilen ve 'Palandöken 97' ismi verilen tohum ile yerel bir buğdayı melezleyip yeni bir buğday çeşidi geliştirmek için çalışmaya başladıkları dile getirdi.

"Tohumculuk firmaları da onay verdi"

Yapılan çalışmalarda; melezleme yapıldıktan sonra 6 yıl saflaştırma sürecinin ardından bölge şartlarında deneme üretimleri tamamlanan yeni buğday çeşidinin tescil aşamasında büyük alanlarda üretimleri gerçekleştirildi. Islah çalışmaları sürerken, yeni buğday çeşidinin bölge şartlarına uyumlu olup olmadığı, hastalıklara, kışa ve kurağa dayanıklılığı da tespit edildi. Yaklaşık 22 yıl süren çalışmanın ardından diğer buğdaylara göre, verimde 100-150 kilogram fark atan, hastalıklara, kışa ve kuraklığa dayanıklı olduğu gözlenen buğday çeşidin bu yıl içinde tescil işlemi de tamamlandı. Tohumculuk firmalarının yaptığı denemelerden de başarıyla geçen yeni "Parla" tohumu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithafen Norm Ender'in yazıp bestelediği 'Parla' marşının adı verildi. Parla, Erzurum'un Pasinler İlçesi'ndeki Pasin Ovası'nın verimli topraklarında, rüzgarda salınan başaklarıyla şimdiden çiftçilerin gözdesi oldu. Çiftçiler, Pasin Ovası'ndaki ekim alanları gezerek, Parla'nın gururunu ve heyecanını yaşadılar.

"Cumhuriyetimiz gibi ömrü uzun olsun"

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Bölüm Başkanı Dr. Ümran Küçüközdemir, 22 yıldan fazla süren ve sabır isteyen çalışma sonunda başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Diğer buğday çeşitlerine göre çok daha verimli ve bölge şartlarına dayanıklı olan buğdayımız çok yüksek verimli ve kaliteli. Kontrollü şartlarda yürütülen kışa dayanıklılık testlerde de yüksek performansı belirledik. Bir başakta ortalama 60 buğday danesi saydık. Bu yıl bölgede ciddi bir yağış oldu. Yoğun ve şiddetli yağmur tarım alanlarında önemli zararlara ve olumsuzluklara neden oldu. Ancak bizim çeşidimiz bu olumsuzluklardan ve kötü hava şartlarından hiç bir şekilde etkilenmedi. Pas hastalığı oluşmadı, yatmadı. 3 dekarda ekim yaptığımız ürün elit tohum olarak çiftçimize ulaşacak. Bölgede kuru tarım alanlarında dekarda 600-700 kilogram verim verebilmekte, daha iyi ekolojik şartlarda 1 tona çıkabilecektir. Yeni çeşidin tesciline karar verildiğinde arkadaşlarla birlikte 'Parla' isminin verilmesini istedik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için yazılan 'Parla' marşının isminin uygun görülmesi bizi mutlu etti. İnşallah çeşidimiz, Cumhuriyetimiz gibi uzun süre yaşayacak, bol ve bereketli bir çeşit olacaktır. Yeni çeşidimizi tohumculuk sektöründeki bazı firmalara da verdik. Onlardan gelen sonuçlar da çok iyi. Biz tarım sektörünün 'Parla' ile daha da parlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Yeni Bir Ekmeklik Buğday Çeşidi Geliştirildi - Son Dakika

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