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Erzurum Ticaret Borsası, Süt Üreticileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası, Süt Üreticileriyle Bir Araya Geldi

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Soğuk zincir süt projesi ne dahil süt üreticileri ile bir araya gelerek sektörün sorun, çözüm ve önerilerini dinledi. Erzurum Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, süt sektörüne ilişkin konu başlıkları ele alındı. Başkan Oral, süt üreticilerine Soğuk Zincir Projesi ve süte değer projesi hakkında bilgiler verdi ve sektörde yaşanan problemlerin çözümü için çalıştıklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu da bilgiler verdi.

Erzurum Ticaret Borsası, Süt Üreticileriyle Bir Araya Geldi
25.01.2024 - 13:57,
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Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Soğuk zincir süt projesi ne dahil süt üreticileri ile bir araya gelerek sektörün sorun, çözüm ve önerilerini dinledi.

Erzurum Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen ve 100'e yakın süt üreticisinin katıldığı toplantıda, süt sektörüne ilişkin konu başlıkları ele alındı.

Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaklaşık 6 yıldır başarılı bir şekilde sürdürdükleri Soğuk Zincir Projesi ile süte değer projesi hakkında süt üreticilerine bilgiler verdi. Başkanı Oral, Süt Üreticilerimizin sektörleri ile ilgili sorun ve taleplerinin, çözümü noktasında çalıştıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere ilimiz tarım ve hayvancılık yönünden Türkiye'nin önde gelen illeri arasındadır. İlimizde hayvancılıkla uğraşan ve ürün işleyen üreticilerimizin mevcut koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Erzurum Ticaret Borsası olarak yürütücülüğünü yapmış olduğumuz "Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu" ile Süte Değer 1,2,3'üncü etap Projesi, Lisanslı Depoculuk, Besi OSB, Örnek Turizm Köy Projeleri ile kümelenme ve kooperatifleşme çalışmalarımıza tüm hızla devam etmekteyiz. Süt sektöründe yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması demek, tarım ve hayvancılığın önündeki sorunların çözüm noktasına ulaştırmak demek ve bu çözümlerin hayata geçecek olması şehrimiz ve bizim için büyük mutluluktur. Projemiz borsamızın şirketi marifeti ile proje devamlılığı sağlayarak devam etmektedir. Bu projeye bütün şehir olarak sahip çıkmamız ve şehirde beraber iş yapma algısını oluşturmamız gerekmektedir"

Başkan Oral "Erzurum'u Tarım ve Hayvancılık anlamında hak ettiği noktaya ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek sözlerini söyle sürdürdü "Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi" Erzurum için gerçekten güzel bir proje şehrin tamamına hitap edecek çalışmalara adım adım ilerliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri bütün şehrin sorunlarına sahip çıkarak, şehrin ihtiyaçlarına odaklanarak ve elimizi taşın altına koyarak, iş yapmaya gayret ediyoruz. Çark döndükçe bizlerde hizmet etmek adına daha da gayretle çalışıyoruz.

Şuan itibari ile 11 ilçemizde 2000'e yakın süt üreticimiz ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz İnşallah ilerleyen süreçte 20 ilçemizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani bu müthiş bir proje, yani tarım ve hayvancılık ile uğraşan kardeşlerimizin köyde kalması adına önemli bir proje. Kendimize hedefler koyduk bu hedeflere doğru ilerliyoruz. Biz üreticilerimize güveniyor ve inanıyoruz. İnşallah hayvancılıkta Erzurum'u hak ettiği noktaya çıkaracağız" diye konuştu.

Toplantı da ayrıca Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A. Ş Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu 'da Süt Sektörüne ilişkin bilgiler verdi.

Öte yandan konuşmaların ardından, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, Süt üreticilerinin sorun, öneri ve temennilerini dinlediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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