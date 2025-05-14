Eşarj ve Trugo'dan Ortak Şarj İnisiyatifi

Elektrikli araç şarj ağı operatörleri Eşarj ve Trugo, kullanıcıların her iki markanın istasyonlarını komisyonsuz kullanabilmesine imkan tanıyan ortak erişim uygulamasını Bursa'da başlattı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, Eşarj ve Trugo, elektrikli araç kullanıcılarının istasyon arama endişelerini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştirerek "roaming" uygulamasını hayata geçirdi.

Söz konusu uygulamayla elektrikli araç kullanıcıları, tek üyelik ile mobil uygulama üzerinden ödeme yaparak istasyonlar arasında marka bağımsız bir deneyim imkanına kavuşuyor. Kullanıcılar, iki markadan herhangi birinin mobil uygulaması üzerinden ortak kullanım istasyonlarını kolaylıkla görüntüleyerek özellikle yoğun saatlerde kesintisiz şekilde araçlarını şarj edebiliyor.

İşbirliği kapsamında Türkiye genelinde 3 bini aşkın doğru akım (DC) ve 600'ün üzerinde alternatif akım (AC) soketle kapsamlı şarj ağı oluşturulması planlanıyor. Bu adımla kullanıcı deneyiminin artırılması amaçlanıyor.

Söz konusu işbirliğinin Türkiye'de şarj altyapısının daha güçlü ve erişilebilir hale gelmesinde kilit rol oynayacağı belirtilen açıklamada, "Roaming uygulamasının elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin desteklenmesini teşvik edeceğine inanıyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve hızlı şarj hizmeti sunmak için işbirliğimizi büyütmeye kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.